Serie A, calendario anticipi e posticipi: come vedere le partite della 35ª giornata

Nuovi appuntamenti con la Serie A Tim 2018/2019. Da oggi, venerdì 3 maggio 2018, al via la 35ª giornata, che inizierà con il derby torinese Juventus – Torino alle 20.30 e si concluderà lunedì 6 maggio 2019 con Milan – Bologna alle 20.30. Tutte le partite, dagli anticipi ai posticipi saranno trasmesse su SkySport Serie A e sulla nuova piattaforma Streaming DAZN. In Streaming saranno disponibili sul web con skysport.it e sull'App di Sky Sport. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli incontri della giornata:

Il derby Juve – Torino nell'anticipo di venerdì 3 maggio 2019

Una sfida in casa apre la 35ª giornata di Serie A. La Juventus, campione d'Italia, attende il Torino allo Juventus Stadium. Per i granata e i bianconeri si tratta del centonovantottesimo derby della Mole. Juve – Torino va in onda su SkySport Serie A alle ore 20.30.

Le partite di sabato 4 maggio 2019

Si comincia nel tardo pomeriggio di questo primo sabato di maggio 2019. Alle ore 18.00 scendono in campo Chievo – Spal, in diretta dallo Stadio Marcantonio Bentegodi e in onda su SkySport Serie A.

Si continua con Udinese – Inter alle ore 20.30 dallo Stadio Friuli e in diretta sulla piattaforma DAZN.

Le partite di domenica 5 maggio 2019

Sarà una domenica sportiva impegnativa. Le squadre entrano in gioco dalle ore 12.30 con Empoli - Fiorentina, dallo Stadio Carlo Castellani e in onda su DAZN.

Alle ore 15.00 si continua con Lazio – Atalanta, dove i biancocelesti – vittoriosi sul Milan nelle semifinali di Coppa Italia – accolgono i bergamaschi allo Stadio Olimpico. La partita sarà in onda su SkySport SerieA.

Sempre alle ore 15.00 sarà trasmessa su SkySport canale 253 Parma – Sampdoria, in diretta dallo Stadio Tardini.

Chiude gli appuntamenti del dopo pranzo la partita Sassuolo - Frosinone, in onda alle ore 15.00 su DAZN.

Nel tardo pomeriggio è il turno di Genoa – Roma, in onda su SkySport Serie A e SkySport 251 alle ore 18.00.

Alle ore 20.30 invece appuntamento con Napoli – Cagliari dallo Stadio San Paolo e in onda su SkySerie A e Skysport canale 251.

Il posticipo Milan – Bologna di lunedì 6 maggio 2019

La 35ªgiornata di Serie A si conclude con il posticipio delle ore 20.30 allo Stadio San Siro. Milan – Bologna va in onda su SkySport Serie A e Skysport 251.

Vediamo insieme la classifica aggiornata alla 34ª giornata, in attesa di scoprire i risultati: