Serie A, calendario anticipi e posticipi: come vedere le partite della 32ª giornata

La Serie A torna domani, sabato 13 aprile 2019, con la 32 ª giornata del campionato 2018/2019. Tutte le partite, dagli anticipi ai posticipi saranno trasmesse su SkySport Serie A e sulla nuova piattaforma Streaming DAZN. In Streaming saranno disponibili sul web con skysport.it e sull'App di Sky Sport. Si comincia con Spal vs Juventus, l'anticipo di sabato 13 aprile dallo Stadio Mazza alle 15.00 e si concluderà lunedì 15 aprile 2019 con il posticipo delle 20.30 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia tra Atalanta vs Empoli. Ma vediamo nel dettaglio le partite delle giornata:

La Juve apre la 32ªgiornata di Serie A con l'anticipo di sabato

Reduce dal successo in casa contro il Milan, la Juventus apre la giornata con l'anticipo di sabato 13 aprile 2019. I bianconeri arrivano allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara per lo scontro con la squadra di Leonardo Simplici. Spal vs Juve sarà trasmessa su SkySport Serie A a partire dalle ore 15.00 e sarà disponibile sul web con skysport.it e sull'App di Sky Sport.

Le partite di sabato 13 aprile 2019:

La 32ªgiornata prosegue con Roma vs Udinese. Il match sarà trasmesso in diretta dallo Stadio Olimpico a partire dalle ore 18.00 e sarà disponibile su SkySport Serie A e sul sito web Sky dedicato – skysport.it – nonché sull'App di Sky Sport. Entrambe le squadre desiderano proseguire con il successo, conseguito nelle precedenti partite.

Gli anticipi si concludono con Milan vs Lazio. Le squadre scendono in campo a San Siro per un match con cui dimenticare la non positiva 31ªgiornata. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN alle ore 20.30.

Le partite di domenica 14 aprile 2019

Domenica 14 aprile 2019 si comincia con Torino vs Cagliari dallo Stadio Olimpico. Le squadre cercano una difficile rimonta e tenteranno di portare a casa la vittoria con i suoi preziosi punti. La partita sarà trasmessa dalle 12.30 in diretta su DAZN.

Alle ore 15.00 sarò il turno di Fiorentina vs Bologna dallo Stadio Artemio Franchi e di Sampdoria vs Genoa dallo Stadio Luigi Ferraris. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta su SkySport Serie A, sul web con skysport.it e sull'App di Sky Sport. Allo stesso orario ma stavolta in diretta su DAZN va in onda Sassuolo vs Parma dallo Stadio Mapei di Reggio Emilia.

Alle ore 18.00 al Bentegodi di Verona, appuntamento con Chievo vs Napoli. Lo scontro sarà trasmesso in diretta su SkySport Serie A ma sarà disponibile anche via web su skysport.it e sull'App di Sky Sport.

Chiude la domenica sportiva il match Frosinone vs Inter. Le squadre scendono in campo allo Stadio Matusa alle ore 20.30. la partita sarà trasmessa su SkySport Serie A, sul web su skysport.it e sull'App si Sky Sport.

Atlanta vs Empoli, il posticipo di lunedì 15 aprile

La 32ªgiornata di Serie A si conclude con Atalanta vs Empoli. Lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia ospita lo scontro che andrà in onda alle ore 20.30 e sarà trasmesso in diretta su SkySport Serie A e su SkySport Uno. Sarà disponibile anche sul web su skysport.it e sull'App di Sky Sport.

Vediamo insieme la classifica aggiornata alla 31ª giornata, in attesa di scoprire i risultati: