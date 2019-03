Serie A, calendario anticipi e posticipi: come vedere le partite della 29ª giornata

La Serie A torna oggi, venerdì 29 febbraio 2019, con la 29 ª giornata del campionato 2018/2019. Tutte le partite, dagli anticipi ai posticipi saranno trasmesse su SkySport Serie A e sulla nuova piattaforma Streaming DAZN. In Streaming saranno disponibili sul web con skysport.it e sull'App di Sky Sport. Si comincia con Chievo vs Cagliari, l'anticipo di venerdì 29 marzo dallo Stadio Bentegodi alle 20.30 e si concluderà domenica 31 marzo 2019 con il posticipo delle 20.30 a San Siro tra Inter vs Lazio. Ma vediamo nel dettaglio le partite delle giornata:

L'anticipo Chievo vs Cagliari di venerdì 29 marzo 2019:

Il week end della Serie A parte con l'anticipo di venerdì 29 marzo 2019 tra Chievo vs Cagliari. Dopo il successo in casa con la Fiorentina, i cagliaritani puntano a portare a casa la seconda vittoria consecutiva. La partita sarà trasmessa su SkySport Serie A a partire dalle 20.30.

Gli anticipi di sabato 30 marzo 2019

Si entra nel vivo sabato 30 marzo 2019. Si parte con Udinese vs Genoa dallo Stadio Friuli, trasmessa su SkySport SerieA alle 15.00.

Si continua con Juventus vs Empoli trasmessa su SkySport SerieA alle 18.00, in diretta dallo Juventus Stadium.

La conclusione degli anticipi viene siglata a Sampdoria vs Milan, dallo Stadio Luigi Ferraris e trasmessa su DAZN dalle 21.30.

Le partite di domenica 31 marzo 2019

Domenica 31 marzo 2019 si parte con Parma vs Atalanta, dallo stadio Ennio Tardini e trasmessa su DAZN dalle 12.30.

Si procede con Fiorentina vs Torino in diretta su SkySport Serie A dallo stadio Artemio Franchi, Frosinone vs Spal dallo Stadio Matusa e in diretta su DAZN, per poi concludere le partite pomeridiane con Roma vs Napoli dallo Stadio Olimpico. Tutti gli incontri sono in programma alle 15.00.

Bologna vs Sassuolo ci aspetta invece alle 18.00 su SkySport Serie A dallo Stadio Renato Dall'Ara.

La partita serale di domenica 31 marzo 2019: Inter vs Lazio

Dopo la vittoria nei loro rispettivi derby, Inter e Lazio si affrontano allo Stadio San Siro nell'ultima partita che chiude la 29ª giornata di SerieA. Il match Inter vs Lazio sarà trasmesso alle 20.30 su SkySport Serie A.

Vediamo insieme la classifica aggiornata alla 28ª giornata, in attesa di scoprire i risultati: