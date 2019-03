Serie A, calendario anticipi e posticipi: come vedere le partite della 27ª giornata

La Serie A torna in campo oggi, venerdì 8 febbraio 2019, per la 27 ª giornata. Tutte le partite, dagli anticipi ai posticipi saranno trasmesse su SkySport Uno, su SkySport Serie A e sulla nuova piattaforma Streaming DAZN. Saranno inoltre disponibili sul web con skysport.it e sull'App di Sky Sport. Si comincia con l'anticipo tra Juventus vs Udinese alle 20.30 dallo Juventus Stadium e si concluderà lunedì 11 marzo 2019 con Roma vs Empoli dallo Stadio Olimpico alle 20.30.

Ma vediamo nel dettaglio le partire delle giornata:

L'anticipo della Juve di venerdì 8 marzo 2019:

Apre la 27ª giornata di Serie A il match tra Juventus vs Udinese. Le squadre scenderanno in campo allo Juventus Stadium. La partita sarà trasmessa su SkySport Uno e SkySport Serie A a partire dalle 20.30. Arbitro designato per l'incontro: Chiffi di Padova.

Gli anticipi di sabato 9 marzo 2019

Sabato 9 marzo 2019 sarà il turno della partita pomeridiana tra Parma vs Genova, trasmessa su SkySport Uno e SkySport SerieA dallo Stadio Ennio Tardini alle 18.00. Arbitro designato: Sacchi di Macerata.

Si procederà poi con Chievo vs Milan alle ore 20.30 dallo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. Il match sarà trasmesso su DAZN e sarà arbitrato da Pairetto di Nichelino.

Le partite di domenica 10 marzo 2019

La domenica calcistica inizia con Bologna vs Cagliari dallo Stadio Renato Dall'Ara alle 12.30 su DAZN. Arbitro designato: Irrati di Pistoia.

Si procede con Frosinone vs Torino su SkySport Uno e SkySport Serie A dallo Stadio Matusa e arbitrata da Giacomelli di Trieste; sarà il turno di Sampdoria vs Atalanta in onda su DAZN dallo Stadio Matusa e arbitrata da Fabbri di Ravenna; a Milano intanto sarà giocata Inter vs Spal dallo Stadio San Siro , arbitrata da Calvarese di Teramo e sarà trasmessa su SkySport Uno e SkySport Serie A. Tutti gli incontri hanno calcio di inizio alle 15.00.

Sassuolo vs Napoli ci aspetta invece alle 18.00 dallo Stadio Mapei di Reggio Emilia. L'arbitro designato è Manganiello di Pinerolo. Il match sarà trasmesso su SkySport Uno e SkySport Serie A.

La partita serale vede protagoniste Fiorentina vs Lazio. Il match sarà trasmesso dallo Stadio Artemio Franchi alle 20.30 su SkySport Uno e SkySport Serie A. Arbitro designato: Orsato di Schio.

Il posticipo serale della Roma di lunedì 11 marzo 2019

La 27ª giornata di Serie A si conclude con il posticipo tra Roma vs Empoli. Il match sarà trasmesso su SkySport Uno e SkySport Serie A alle 20.30 e l'arbitro designato è Maresca di Napoli.

Vediamo insieme la classifica aggiornata alle 26ª giornata, in attesa di scoprire i risultati: