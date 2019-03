Qualificazioni Europei 2020, Italia - Finlandia: come vederla in tv e Streaming

La Nazionale Italiana riprende il suo cammino per le Qualificazioni Europei 2020. Stasera, sabato 23 marzo 2019, è il momento di Italia vs Finlandia per il Gruppo J di Euro 2020. La partita sarà trasmessa in tv e in chiaro su Rai1 a partire dalle 20.30 ma sarà disponibile anche in modalità Streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Gli azzurri cercano la conferma della loro crescita allo Stadio Friuli di Udine. Nelle ultime quattro partite la nostra nazionale, allenata da Roberto Mancini, ha dimostrato di aver rispolverato il bel gioco e di aver archiviato la brutta esperienza dei Mondiali 2018. Con Florenzi e Chiesa – sostituito dal giovane Kean - fuori gioco per problemi tecnici, parte il ballottaggio tra Ciro Immobile e Fabio Quagliarella in attacco. In lieve vantaggio il biancoceleste che pure non convince del tutto mister Mancini, che ha scelto di farlo giocare solo due volte in nove partite. A centrocampo Barella, Verrati e Jorginho. Capitan Chiellini e Bonucci confermati centrali, così come Donnarumma in porta.

La Finlandia gioca sulla prudenza. Dopo una Nations League non esattamente brillante, il coach Markku Kanerva si affida a Pukki e a Tuominen in attacco mentre a centrocampo sceglie Sparv e Kamara. Un 4 – 5 – 1 contenitivo e quasi timoroso, in attesa delle mosse dell'Italia.

L'Italia, secondo i pronostici, è data per favorita e di certo non si farà sfuggire un'occasione ghiotta per riportare a casa il profumo della vittoria. Prima del calcio d'inizio scopriamo insieme le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Politano, Quagliarella, Bernardeschi.

Finlanda (4-5-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Pirinen; Lod, Sparv, Kamara, Schüller, Soiri; Pukki.