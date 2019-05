Moto GP, Gran Premio D'Italia 2019: come vederlo in Tv e in Streaming

Dopo un giro intorno al mondo, il Motomondiale 2019 arriva in Italia. Al via il Gran Premio D'Italia 2019, come sempre all'Autodromo del Mugello. L'appuntamento con le ultime prove libere e con le qualifiche, inizia domani – sabato 1 giugno 2019 – e si conclude con la gara di domenica 2 giugno alle ore 14.00. Tutte le sfide saranno trasmesse su SkySport MotoGp e in chiaro anche su TV8.

Le prove libere e le qualifiche di sabato 1 giugno

La corsa alla pole position comincia questo sabato, 1 giugno 2019. Le Ducati, tornate sul podio con il Gran Premio di Francia non lasceranno certo che la Honda di Marc Marquez aumenti il suo vantaggio. Lo spagnolo pare aver messo da parte la sfortuna e che sia tornato a vincere ma in Italia, il rosso è uno status quo e Dovizioso e Petrucci giocano in casa. Per questo sia nelle prove libere che durante le qualifiche la Desmosedici dovrà essere graffiante. Si comincia alle ore 9.50 con le PL3 e si continua con le PL4 alle ore 13.30 in diretta su SkySport MotoGp. Per le qualifiche collegamento invece alle ore 14.10 in diretta in contemporanea su SkySport MotoGp e in chiaro su TV8.

La gara e l'Autodromo del Mugello

Domenica 2 giugno ci si gioca il tutto e per tutto. Non basta ottenere la pole per essere sicuri di vincere in Italia. La gara andrà in onda a partire dalle ore 14.00 su SkySport MotoGp e su TV8 in chiaro dall'Autodromo del Mugello. Un circuito storico come quello di Les Mans; un rettilineo in salita lungo oltre 1 Km e una velocità di 340 km/h con severi cambi di pendenza e con curve molto veloci. Tutto questo caratterizza questa pista toscana, tra le più belle del mondiale e tra le più importanti per il nostro tricolore.