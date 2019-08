Formula 1, Gran Premio del Belgio: come vederlo in Tv e in Streaming

Sport TV

Tredicesimo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle qualifiche, alla gara di domenica.

Tredicesimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2019. Le monoposto tornano dopo la pausa estiva per il Gran Premio del Belgio. Le qualifiche di domani, sabato 31 agosto 2019 e la gara, domenica 1 agosto 2019, saranno visibili in diretta su SkySport Formula 1 e in chiaro – ma in differita – su TV8 ma anche in modalità Streaming sulla piattaforma SkyGo.

Le Qualifiche del Gran Premio del Belgio 2019

La Formula 1 torna dopo la pausa di un caldo agosto. Le monoposto scaldano il loro motore nello storico circuito di Spa - Francorchamps, tra i più amati dai piloti ma anche dai tifosi. Lewis Hamilton domina questo mondiale ormai indiscusso e certamente dopo il Gran Premio d'Ungheria, non si può negare che la sete di vittoria del britannico non si sia fermata. 250 punti in classifica e un dominio delle Mercedes, con Valtteri Bottas dietro il campione del mondo e distante da lui di ben 62 punti. Le Ferrari seguono sempre come fanalino di coda e nonostante la bella prestazione a Budapest, vedono allontanare la rimonta. Ma in Belgio potrebbero comunque rincuorare i ferraristi, posizionandosi già in fase di qualifica. La corsa alla pole position di sabato 31 agosto 2019, ci dà appuntamento su Sky alle ore 15.00 mentre su TV8 - in chiaro ma in differita - arriva alle ore 18.00.

La gara e il Circuito di Spa - Francorchamps

Il semaforo verde di questo tredicesimo gran premio 2019, ci aspetta domenica 1 settembre 2019. La diretta della gara sarà trasmessa alle ore 15.10 su Sky mentre per vederla in chiaro dovremo aspettare le ore 18.00 su TV8. Scopriremo così se la bella prestazione di Sebastian Vettel è stata solo una bellissima chimera o se il Cavallino Rampante ha trovato il modo per seguire più da vicino i suoi avversari. Un mondiale difficile ma che ha riservato comunque delle belle sorprese per la Rossa.

Il circuito di Spa - Francorchamps è tra i più belli di tutto il campionato. Costruito unendo le strade delle cittadine di Malmedy, Stavelot e Francorchamps, è composto da diciannove curve. La sua lunghezza - frutto de rifacimento del 1979 - è di 7004 metri e permette ai piloti di usare un'elevata velocità e di affrontare in piena accelerazione una serie di curve sinistra - destra - sinistra e poi un lungo rettilineo.