Croazia - Slovacchia, Qualificazioni Euro 2020: come e dove vedere la partita in TV e Streaming

La Croazia vuole una vittoria per assicurarsi l'europass 2020. La Slovacchia tenta il tutto e per tutto, per evitare l'eliminazione.

Continua il nono turno di qualificazione agli Euro2020. Stasera, sabato 16 novembre 2019, è il momento di Croazia vs Slovacchia, in campo allo Stadion HNR Rijeka. La partita verrà trasmessa in diretta su Canale20 a partire dalle 20.45 ma sarà disponibile anche in modalità streaming su MediasetPlay.

Croazia vs Slovacchia, la sfida di stasera

Un match decisivo quello di oggi tra i vice campioni del mondo e il team di Pavel Hapal. I croati, in vetta alla classifica del Gruppo E, puntano a strappare il pass per Euro 2020 prima dell'ultima giornata di qualificazione. La rivale diretta, l'Ungheria, è a soli due punti di distacco e potrebbe strappare dalle mani di Modric e compagni, l'opportunità di arrivare ai play – off. È quindi necessario per la Croazia, centrare la vittoria o almeno un pareggio, se non vuole rischiare l'eliminazione dal torneo.

Stesso discorso per la Slovacchia. La squadra è terza in classifica con 10 punti – ma con una partita in meno - e non può più permettersi di sbagliare. La vittoria è quindi necessaria per proseguire nel cammino europeo. Lo sanno bene gli undici guidati da Hamsik, che cercheranno di recuperare le due lunghezze che li separano dagli ungheresi. A favore degli slovacchi ci sono i buoni risultati ottenuti sia con la stessa Ungheria che con il Galles – con cui hanno ottenuto un pareggio in casa.

Croazia – Slovacchia va in onda questa sera, alle 20.45 su Canale20. Ma prima del calcio di inizio, scopriamo le probabili formazioni in campo:

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Bartolec, Jedvaj, Caleta-Car, Barisic; Kovacic, Modric; Perisic, Vlasic, Brekalo; Petkovic.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, Hancko; Kucka, Lobotka, Hamsik; Mak, Duda, Haraslin.