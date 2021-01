Coppa Italia, Ottavi di Finale: Ecco dove vedere le Partite in Tv e Streaming. Calendario, Canali e Orari

Sport TV

Calendario e orari in tv e streaming per gli ottavi di finale di Coppia Italia: Milan-Torino, Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli, Juventus-Genoa, Spal-Sassuolo, Atalanta-Cagliari, Roma-Spezia e Lazio-Parma.

Cominciano gli ottavi di finale di Coppa Italia, vi presentiamo una veloce guida per orientarvi sulla trasmissione delle otto partite, su canali tv o in streaming, partendo dal primo match che si svolgerà martedì 12 gennaio per arrivare all'ultimo previsto giovedì 21. In linea generale, gli appuntamenti saranno sempre disponibili in diretta streaming su Rai Play contemporanea alla messa in onda in tv, ma per chi preferisse la classica fruizione televisiva, ecco orari e distribuzione, su fonte Lapresse.

Coppa Italia 2021, orari e canali per le dirette degli ottavi di finale

Questa settimana si parte martedì 12 gennaio con Milan-Torino alle 20:45 su Rai 1 (col Milan di Stefano Pioli dato per favorito).

Tre gli appuntamenti per mercoledì 13 gennaio: Fiorentina-Inter alle 15 su Rai 1 (una prova impegnativa per l'Inter di Antonio Conte), Napoli-Empoli alle 17:45 su Rai 2 (l'Empoli è una delle due squadre di serie B arrivata agli ottavi, qui il favorito è il Napoli), Juventus-Genoa alle 20:45 su Rai 1 (favorita la Juve).

Giovedì si sfideranno invece quattro squadre: Sassuolo-Spal (la Spal è l'altro team di B giunto agli ottavi) alle 17:30 su Rai 2, Atalanta-Cagliari alle 21:15 su Rai 2.

La settimana prossima previsti i due ultimi incontri: Roma-Spezia alle 21:15 su Rai 2 martedì 19 vedrà in azione la seconda squadra della serie B che si contende il titolo, mentre Lazio-Parma sempre alle 21:15 su Rai 2 giovedì 21 chiuderà la fase degli ottavi.