Uomini e Donne, il migliore amico di Gianmarco Steri contro Cristina Ferrara: ''I pianti, quelli veri!''

Enzo, il migliore amico del tronista Gianmarco Steri, commenta l’ultima puntata di Uomini e Donne lasciandosi andare a commenti contro Cristina Ferrara. Ecco perché.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, il tronista Gianmarco Steri ha portato in esterna Francesca Polizzi e tra i due è scattato un bacio. La corteggiatrice Cristina Ferrara ha preso malissimo la cosa, scoppiando in lacrime, ma la sua reazione non ha convinto Enzo “Enzacchione” ovvero il migliore amico del romano, che ha commentato velenoso sui social.

Uomini e Donne, Cristina in lacrime per il bacio di Gianmarco e Francesca

Il percorso di Gianmarco Steri nei panni di tronista di Uomini e Donne è cominciato in modo rocambolesco, con una marea di richiesta da parte di aspiranti corteggiatrici, che hanno messo in difficoltà il romano, ritrovatosi a fare una grande selezione solo sulla base dell’aspetto fisico e di poche altre informazioni sulle ragazze. Finalmente, Steri ha iniziato seriamente le sue esterne e ha ammesso di essere rimasto colpito, in particolare, da Francesca Polizzi una ragazza appassionata di lingua e cultura cinese, decisamente lontana dal prototipo classico della corteggiatrice del dating show di Canale 5. Se inizialmente, tuttavia, Gianmarco temeva che la complicità tra loro fosse dovuta esclusivamente ad una ottima chimica caratteriale, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, la situazione è cambiata quando è scattato un bacio tra Francesca e il tronista.

In studio, Gianmarco ha ammesso di essersi trovato molto bene con la corteggiatrice e di essere felice di vederla finalmente sbloccata anche nel suo lato femminile, mentre lei ha ironizzato sulla sua precedente affermazione del non voler essere troppo fisica, per poi concludere che si è sentita trasportata al punto da dare questo bacio. Nel frattempo, mentre i due ballano al centro dello studio, non arriva a tardare la reazione di Cristina Ferrara, che è scoppiata in lacrime. Fino alla puntata di ieri, infatti, sembrava che il tronista avesse una predilezione per la corteggiatrice e dunque vederlo baciare Francesca non deve averle fatto piacere. C’è chi, tuttavia, ha trovato la reazione esagerata e falsa e non ha sprecato l’occasione di commentare sui social, suscitando l’ilarità generale. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, il migliore amico di Gianmarco contro Cristina

Mentre Gianmarco Steri e Francesca Polizzi ballano al centro dello studio dopo aver rivisto l’emozionante esterna, durante la quale è scatto il primo bacio, Cristina Ferrara è scoppiata in lacrime. Guardando la puntata di Uomini e Donne per sostenere il suo migliore amico, Enzo detto “Enzacchione” che è stato anche ospite del dating show di Maria De Filippi facendo immediatamente colpo su tutti per la sua spontaneità, non è riuscito a trattenere le risate a questa scena. Nelle sue Ig Stories, infatti, Enzo ha commentato le lacrime di Cristina, scrivendo “I pianti, quelli veri”, per poi corredare il video con il suo commento fuori campo.

“Cristina falla finita. Ci è rimasta male, Gianmarco le stai dando un dolore forte! Povera Cristiana oh! Cioè Cristina sta piangendo!”.

Ha dichiarato Enzo a mo’ di sfotto’ nei confronti di Cristina, che a quanto pare non lo convince proprio per nulla. Beh, c’è da dire che sebbene lei si professi sincera e sinceramente interessata a Gianmarco, e che il tronista abbia per lei una palese attrazione a livello fisico, la corteggiatrice non sembra essere proprio trasparente bensì frutto di una crasi tra ex celebri corteggiatrici, delle quali ha studiato per filo e per segno le movenze.

