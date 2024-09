The Voice Kids, svelata la giuria della nuova edizione del programma con Antonella Clerici

News TV

Torna The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici, ed è stata appena svelata la nuova giuria del programma. Ecco chi ci sarà!

Torna The Voice Kids su Rai1: il programma di Antonella Clerici dedicato ai giovanissimi talenti del canto. La nuova versione andrà in onda in tv dal 15 novembre. E, per la nuova edizione, anche una nuova giuria, composta da quattro star della musica che si occuperanno di puntare sui piccoli aspiranti cantanti.

The Voice Kids, svelata la giuria del programma di Antonella Clerici

Antonella Clerici sarà ancora una volta al timone di The Voice Kids e avrà il compito di presentare i cantanti in gara e commenterà le loro performance con i giudici. Al tavolo della giuria torneranno 4 nomi molto noti e amati dal pubblico: Clementino, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Arisa. A rivelare in anteprima la giuria è stata un'indiscrezione di Dagospia, che rivela anche quando tornerà in onda la trasmissione.

The Voice Kids tornerà in onda dal 15 novembre e, come rivela il sito di informazione:

"Negli ultimi giorni alcuni hanno ipotizzato novità in giuria. Chi siederà sulle quattro poltrone? Stando alle nostre fonti Rai e Fremantle avrebbero deciso di riconfermare la giuria dello scorso anno formata da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa"

The Voice Kids è la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Le prime puntate saranno dedicate alle blind auditions, audizioni al buio, che vedranno i 4 giudici girati di spalle ascoltare le esibizioni dei cantanti in gara. Al termine di queste i giudici formeranno la loro squadra, composta da tre concorrenti ciascuno. Alla finale accederanno solo i 4 finalisti, scelti dai giurati tra i membri della loro squadra e sarà poi il pubblico a decretare il vincitore della trasmissione.