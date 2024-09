Semplicemente Fiorella: il concerto-evento dedicato a Fiorella Mennoia, questa sera su Rai1

News TV

Oggi, domenica 8 settembre 2024, in prima serata su Rai1, in onda “Semplicemente Fiorella”, l'imperdibile festa musicale per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia, nell’incredibile scenario delle Terme di Caracalla a Roma.

Uno straordinario concerto-evento per rendere omaggio a Fiorella nella dimensione per lei più naturale, quella del palco.

In un anno così speciale, per festeggiare questo traguardo, l’artista sarà circondata dal calore del pubblico e di tanti ospiti, colleghi e amici che condivideranno la scena con lei: Claudio Baglioni, Ligabue, Alessandra Amoroso, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Gigi D’Alessio, Elodie, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Paola Turci, Amara, Noemi, Ornella Vanoni, Edoardo Leo, Luca Barbarossa, Rocco Hunt, Frankie Hi-Nrg Mc, Danilo Rea, Francesco Gabbani, Tosca, Ron, Natty Fred./strong> Duetti eccezionali, aneddoti e storie inedite, risate, per uno show coinvolgente ed emozionante sulle note dei più amati successi del repertorio di Fiorella Mannoia, accompagnata da una superband e, per la prima volta, anche da una grande orchestra sinfonica. L’evento è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà.

