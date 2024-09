Marco Liorni conduce Chi può Batterci? in onda stasera su Rai 1: cosa ha rivelato il presentatore

News TV

In onda stasera, sabato 21 settembre 2024 su Rai 1, Marco Liorni torna in prima serata con un game show innovativo dal titolo Chi può batterci?, ecco cosa ha rivelato il presentatore.

In onda questa sera, sabato 21 settembre 2024, il nuovo format condotto da Marco Liorni su Rai 1. Chi può Batterci? è un programma a metà tra un game show e un programma di intrattenimento che vedrà il presentatore condurre e giocare come concorrente insieme ad una squadra Vip composta da Romina Power, Diana Del Bufalo, Ivan Zazzaroni, Pierpaolo Spollon e Max Giusti. Ecco cosa ha rivelato Liorni a proposito del programma e dei nuovi impegni televisivi che lo attendono.

Chi può Batterci? in onda stasera su Rai 1, conduce Marco Liorni

Debutta stasera sabato 21 settembre 2024, con un unico appuntamento - almeno per il momento - il nuovo programma Chi può Batterci?, basato su un format francese che prevede una gara tra 101 persone e una squadra Vip composta da Romina Power, Diana Del Bufalo, Ivan Zazzaroni, Pierpaolo Spollon e Max Giusti, con la partecipazione attiva del presentatore Marco Liorni che dovrà, dunque, destreggiarsi tra i compiti del conduttore e quelli del giocatore. Intervistato da tv Sorrisi e Canzoni, Liorni ha rivelato che avrà un doppio ruolo in questo gioco che prevede sei round basate su altrettante materie, sancendo alla fine di ogni prova un vincitore.

“Lo testiamo con alcune varianti rispetto all’originale francese e vediamo cosa funziona meglio e cosa meno. Poi vedremo”.

Ha confessato Liorni, spiegando perché la Rai ha scelto di mandare in onda il format, a metà tra un game-show e un programma di intrattenimento, solamente per un prima serata su Rai 1. Il conduttore ha illustrato le regole del gioco, svelando che il concorrente più bravo tra le sei prove potrà poi sfidare la squadra di Vip attraverso alcune domande, illustrate da un presentatore che vedremo solamente in video, e della quali lui non è a conoscenza così da poter partecipare attivamente al programma.

Marco Liorni torna a L’Eredità ma cede ItaliaSi!

Per Marco Liorni quello con Chi può Batterci? Non sarà l’unico impegno televisivo dell’anno. Dal 3 novembre 2024, infatti, il conduttore torna al timone de L’Eredità e ha ammesso di essere molto soddisfatto dei risultati ottenuti lo scorso anno in termini di ascolto e risposta da parte del pubblico. La Rai ha affiato a Liorni anche il programma L’anno che verrà, storico format in onda il 31 dicembre per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno, ma tutti questi impegni televisivi lo hanno portato a dover rinunciare a ItaliaSi!, un programma al quale teneva molto.

Nonostante questo piccolo e unico neo nella programmazione che lo attende questo anno, grande dispiacere anche da parte dei suoi fan che su Instagram hanno ammesso di essere un po’ delusi da questa decisione tuttavia dovuta, Liorni è più che soddisfatto della fiducia che la rete gli ha dato, e ha poi commentato anche il lavoro di Pino Insegno a Reazione a Catena, altro storico programma condotto prima di Marco, ammettendo di averlo trovato diverso da lui ma altrettanto convincente, tanto da seguire il format tutta l’estate da casa con passione e divertimento.