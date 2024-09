Lo Spaesato, la seconda puntata: le anticipazioni di lunedì 23 settembre 2024

News TV

Oggi, lunedì 23 settembre, in prima serata su Rai2, Lo Spaesato, il secondo appuntamento il people comedy show condotto da Teo Mammucari.

Lo Spaesato, il nuovo people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, lunedì 23 settembre, alle 21.20 su Rai 2 sarà a Ostra, nelle Marche.

Lo Spaesato, le anticipazioni della puntata di lunedì 23 settembre 2024

Chiamata non a caso città della musica, Ostra è una località dove tutti suonano: dai bambini della Gnomo Band alla Fanfara dei Bersaglieri, dal Coro polifonico, a Paolo, lo “strillone” del paese, che tutti i giorni consegna i giornali e riviste porta a porta, al suono della sua voce squillante. “Lo Spaesato” prodotto da "Stand by me" per la Direzione Intrattenimento Prime Time, è un programma articolato in cinque appuntamenti in cui Mammuccari - mosso dalla curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni legate alle sue origini - decide di partire alla volta di cinque borghi italiani per provare a rispondere a poche e semplici domande: Cosa mi sono perso scegliendo di vivere in città? I paesani stanno bene o vorrebbero scappare? È meglio la vita frenetica di una metropoli o la vita lenta di una piccola comunità?

A fare da cornice a questa avventura, c’è lo spettacolo comico che si tiene dopo l’esplorazione di ogni paese: nel teatro storico del piccolo comune, gli abitanti si radunano per ascoltarlo raccontare la sua esperienza, trasformandosi così nei i protagonisti dello spettacolo e per ridere insieme a lui. I prossimi appuntamenti saranno Sonnino in provincia di Viterbo, con il suo borgo medievale, poi Acerenza (PZ), in cui Mammuccari ha trascorso i primi anni della sua vita, e Tricase (LE), paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi.

Lo Spaesato è un adattamento di “Comedy on the edge”, uno dei formati comici più adattati in tutto il mondo. Il format originale è prodotto e creato dal broadcaster danese DR insieme al conduttore Jan Gintberg, distribuito in tutto il mondo da All Right Media.

La seconda puntata de Lo Spaesato, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2.