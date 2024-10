Le Ragazze, storie e protagoniste della puntata di martedì 8 ottobre su Rai3

News TV

Le Ragazze, il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti e condotto da Francesca Fialdini, torna oggi martedì 8 ottobre in prima serata su Rai3 con nuove storie.

Le Ragazze: le anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 8 ottobre

Ad aprire la puntata sarà come di consuetudine la decana, una Ragazza degli anni ‘50: Brunella Tocci, Miss Italia nel 1955, è una delle poche vincitrici nella storia del concorso a non aver voluto intraprendere la carriera di attrice e modella. Il suo sogno, sin dall’inizio, è sempre stato fare la giornalista e ci riuscirà nel corso degli anni ‘60, diventando una delle prime giornaliste televisive Rai. Nata a Roma nel 1937 da genitori calabresi, Brunella cresce tra la capitale e la Calabria, dove trascorre l’estate. Dopo l’elezione di Miss Italia, inizia a lavorare in televisione: annunciatrice per un breve periodo, valletta di Mario Riva al Musichiere, presentatrice al fianco di un giovanissimo Pippo Baudo a Un Disco per l’estate nel 1964. Entrata nella redazione del telegiornale Rai, dovrà combattere contro la mentalità maschilista che relega le giornaliste alla conduzione del TG del pomeriggio, ritenuto di minor prestigio. A metà degli anni ‘70 partecipa alla fondazione del TG2 dove resterà fino agli anni ‘90, occupandosi fra le altre cose, di cultura e costume, e distinguendosi non solo per la sua eleganza e preparazione ma anche per l’attenzione ai temi legati alla condizione femminile e alla libertà delle donne.

"Non volevo fare né l'attrice né cose del genere, credo di essere stata l'unica Miss Italia che non ha voluto fare film perché volevo fare la giornalista. E quindi è quello che ho fatto. Prima di diventare giornalista ho fatto una lunga gavetta. "Ho cominciato come presentatrice e anche come valletta, ma io non dico niente di tutto questo anche perché era l'unico modo per fare quello che volevo fare, la giornalista, perché non era mica tanto permesso". Brunella Tocci è una delle protagoniste della seconda puntata de “Le Ragazze” in onda in prima serata su Rai3, condotto da Francesca Fialdini.