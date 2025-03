Grande Fratello, Tommaso Franchi deluso dagli autori: "Passati per quello che non siamo"

News TV

Tommaso Franchi e la frecciatina velenosa agli autori del reality del Grande Fratello.

Tommaso Franchi si è sempre distinto all'interno della casa più spiata d'Italia per la sua autenticità e schiettezza, caratteristiche che ha mantenuto senza mai temere le conseguenze delle sue parole o azioni. L'idraulico toscano ha sempre detto la sua, senza nascondersi dietro a mezzi termini o convenienze televisive. Dopo la sua eliminazione dal programma condotto da Alfonso Signorini, l’idraulico toscano non è rimasto nell’ombra, anzi.

Tommaso Franchi, la frecciatina velenosa agli autori del reality

Nelle ultime ore, rispondendo a una domanda su Instagram, l'ex concorrente ha colto l’occasione per lanciare una stoccata diretta agli autori del programma. Secondo lui, la produzione del reality non avrebbe dato un’immagine veritiera di lui e dei suoi ex coinquilini, manipolando le loro storie e personalità per esigenze televisive. Con una punta di sarcasmo, ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini:

“Non importa se non ci hanno mai fatto passare per quello che siamo, in sei mesi ce ne siamo fatti una ragione…”

Nonostante le critiche al montaggio del reality, Tommaso Franchi si è detto comunque soddisfatto di essere riuscito a far arrivare la sua autenticità al pubblico a casa. A suo dire, ciò che conta davvero non è come si appare durante le puntate ufficiali, ma il legame che si crea con chi segue il programma quotidianamente e riesce a cogliere la vera essenza di un concorrente:

“Sono contento invece che i fan ci abbiano vissuto realmente, questa è la cosa importante, come passi per il programma e in puntata passa in secondo, terzo, quarto piano…”

Nel frattempo, Tommaso continua a seguire con trepidazione le vicende del reality, soprattutto perché all'interno della Casa c’è ancora la sua fidanzata, Mariavittoria. Per dimostrarle tutto il suo sostegno e il suo amore, l’ex concorrente ha deciso di fare un gesto eclatante: insieme ai suoi fan, i "Tommavi", ha organizzato l’invio di uno striscione aereo dedicato alla sua amata. Il messaggio, ben visibile nei cieli sopra la Casa, recitava:

"Per noi sei devastante… Sempre con te… Tommi e Tommavi…”

La reazione di Mariavittoria è stata immediata ed emozionante: visibilmente commossa, ha gridato al cielo tutto il suo amore per Tommaso, scherzando sull’iniziativa del fidanzato e ringraziando la fanbase per il supporto incondizionato:

“Amore ti amo tantissimo e mi manchi tantissimo… Basta aerei… Ma sei matto? Tommi ti amo amore cucciolo… Grazie anche ai Tommavi… Ma quanto è bello il cucciolo piccolo?”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .