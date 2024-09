Grande Fratello, svelati i nomi di altri due concorrenti Nip della nuova edizione: ecco di chi si tratta

News TV

Luca Giglioli e Nicole Cresta sono i due nuovi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa del Grande Fratello, il reality show che andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre 2024 su Canale 5.

Il Grande Fratello sta per tornare in onda su Canale 5 con una nuova e scoppiettante edizione. Intanto, nelle ultime ore, sono stati svelati i nomi di altri due concorrenti che, nei prossimi giorni, dovrebbero varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Stiamo parlando di Luca Giglioli e Nicole Cresta.

Luca Giglioli e Nicole Cresta nel cast del Gf

La nuova edizione del Grande Fratello partirà il prossimo lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 e sarà condotta da Alfonso Signorini. Ma chi saranno i concorrenti che animeranno la famosa Casa di Cinecittà? Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio e Amedeo Venza, nel cast ci saranno anche Luca Giglioli e Nicole Cresta.

Luca e Nicole, quindi, andrebbe ad aggiungersi a Yulia Naomi Bruschi, già nota al pubblico per la sua partecipazione ad altri reality show, Sara Pilla, ex Miss Italia Social, e Michael Castorino, anche quest’ultimo considerato non troppo “Nip”:

Tra i ‘nip’ del Grande Fratello c’è anche un giovane parrucchiere. Luca Giglioli. Il parrucchiere reggiano va ad aggiungersi a Sara Pilla e Yulia Naomi Bruschi, le altre due concorrenti nip svelate sempre su queste pagine negli scorsi giorni...è nato il 29 agosto 2000 e lavora nel salone di famiglia, che si trova a Reggio Emilia - ha scritto Maggio che ha svelato il nome della seconda Nip, ovvero la romana Nicole.

I primi concorrenti del Gf

Per quanto riguarda i Vip, invece, la pagina ufficiale social del Grande Fratello ha ufficializzato i primi concorrenti della nuova edizione: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Pamela, Ilaria ed Eleonora di Non è la Rai, in gioco come unico concorrente, Clayton Norcross e Lino Giuliano. A proposito dell'ex protagonista di Temptation Island, la sua partecipazione al reality show sarebbe a rischio per alcuni commenti omofobi rivolti al conduttore Enzo Bambolina. Le parole usate dal campano non sono per niente piaciute ai fan del programma condotto da Alfonso Signorini, che hanno chiesto a gran voce la sua squalifica.

