Grande Fratello, stasera un nuovo ingresso: una famosa showgirl, ex gieffina

Secondo quanto ha anticipato Davide Maggio, nella settima puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale 5, ci sarà un nuovo ingresso: si tratta di un volto molto conosciuto del piccolo schermo: la showgirl Carmen Russo che soggiornerà tre giorni nella Casa insieme al marito Enzo Paolo Turchi, tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione.

Grande Fratello, entra Carmen Russo

Carmen Russo è una nota showgirl, attrice e ballerina italiana, nata il 3 ottobre 1959 a Roma. È diventata famosa negli anni '80 e '90 grazie alla sua partecipazione a vari programmi televisivi, spettacoli e film. La sua carriera è caratterizzata da performance di danza, recitazione e ospitate in numerosi varietà e talk show. Carmen Russo ha anche partecipato a reality show come l'Isola dei Famosi nel 2003 e nel 2013, il Grande Fratello nel, 2017, 2021-2023) come ospite e concorrente e più recentemente Tale e Quale Show nel 2020. Carmen ha spesso collaborato con artisti di grande fama. La sua personalità vivace e il suo talento l'hanno resa un'icona della televisione italiana. Inoltre, è conosciuta per il suo impegno nel mondo della moda e per la sua presenza sui social media, dove condivide momenti della sua vita e della sua carriera. È sposata dal 1987 con il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Il 14 febbraio 2013 è nata l'unica figlia della coppia, Maria che oggi ha 11 anni. La loro unione è una delle più solide dello showbiz e tra le più amate dal pubblico italiano.

Carmen farà una grande e senz'altro graditissima sorpresa al marito, come accaduto nella recente puntata in occasione del suo compleanno. Enzo Paolo ha parlato spesso della sua compagnia e naturalmente della loro figlia, entrambe infatti mancano tantissimo al noto corografo che ogni giorno che passa, è sempre più un punto di riferimento per tutti gli inquilini della Casa.

