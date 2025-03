Grande Fratello, "Shaila mollerà Lorenzo, lo vuole fuori dalla sua vita" parla un amico della ballerina

News TV

Biagio D'Anelli, ha pubblicato un nuovo video su TikTok in cui ha fatto una rivelazione clamorosa sulla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Sembra che la ballerina sia ormai decisa a chiudere la relazione e lo comunicherà durante la finale del Grande Fratello.

La ballerina campana Shaila Gatta, eliminata nel corso della semifinale del Grande Fratello, si è trincerata nel silenzio dopo la fine della sua lunga avventura nel reality show e sono tante le indiscrezioni che arrivano sull'ex gieffina che sembra non stia attraversando un momento sereno.

Grande Fratello, "Shaila non vuole stare più con Lorenzo", parla Biagio D'Anelli

Shaila pare che sia anche intenzionata a chiudere definitivamente la sua storia con Lorenzo Spolverato, forse consapevole che la relazione con il modello milanese abbia penalizzato il suo percorso o forse prendendo atto, lontano da lui, di alcune consapevolezze per cui il rapporto non rappresenterebbe più i suoi desideri. E quindi mentre Lorenzo scrive lettere d'amore in lacrime per lei, Shaila sembra invece pronta a dirgli addio.

L'opinionista televisivo e grande esperto di gossip, Biagio D’Anelli in un nuovo video pubblicato su Tik Tok, ha rivelato ulteriori retroscena su cosa farà Shaila e sullo stato d'animo della ballerina campana Secondo quanto dichiarato dall’ex gieffino, Shaila avrebbe confessato a un amico di voler chiudere la sua relazione con Lorenzo una volta per tutte, dichiarando chiaramente di non volerne più sapere di lui.

"Shaila mollerà Lorenzo durante la finale del Grande Fratello. Galeotta fu quella telefonata. […] Shaila ha dichiarato palesemente, ‘mi devo togliere dalle scatole Lorenzo una volta per tutte, ma non so come fare, lo devo far sparire dalla mia vita, non lo voglio più vicino a me."

"Signori miei, Shaila non vuole stare più con Lorenzo. Tutti quanti direte, ‘vabbè, si lasciano e si prendono da mesi non è una novità’. No! Il gioco è finito! Una telefonata fatta ieri da Shaila a una persona molto vicina a lei, che di riflesso è anche amico mio… eh il mondo è piccolo… lei ha dichiarato palesemente, ‘mi devo togliere dalle scatole Lorenzo una volta per tutte, ma non so come fare, lo devo far sparire dalla mia vita, non lo voglio più vicino a me. Quindi, mi auguro che alla finale del Grande Fratello, Shaila non ci lasci con l’amaro in bocca e che faccia davvero questa dichiarazione, che prenda Lorenzo e gli dica ‘amico mio, è finita’”.

L'indiscrezione sulla volontà di chiudere la relazione con Lorenzo da parte di Shaila, è stata riportata più volte in questi ultimi giorni e l'ex Velina non rilasciando dichiarazioni di nessun tipo, alimenta questi rumors (considerando anche che, su Instagram, ha smesso di seguire il profilo di Lorenzo). I fan della coppia che ieri hanno mandato due aerei per gli Shailenzo celebrandone l'amore, richiedendo a gran voce che Shaila possa smentire il prima possibile, ma. al momento. tutto tace.

