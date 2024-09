Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera

News TV

Oggi, giovedì 19 settembre 2024, ci aspetta il secondo appuntamento con il Grande Fratello in cui ci sarà l'ingresso di nuovi concorrenti.

Oggi, giovedì 19 settembre 2024 prima serata su Canale 5, in onda il secondo apputantamento con il Grande Fratello, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto per il sesto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della seconda puntata, questa sera su Canale 5

Dopo l'ingresso di 13 concorrenti nel corso della prima puntuta, si aggiuranno nuovi inquilini sono pronti a varcare la soglia della Casa più spiata d'Italia e a creare scompiglio nelle dinamiche del gruppo: tra di loro, Iago Garcìa, Helena Prestes e Amanda Lecciso. Ad aggiungersi ci saranno anche altri concorrenti nip.

Sono stati 13 i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella Casa: Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, (che parteciperanno come un unico concorrente), Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta, Javier Martinez, Ilaria Clemente, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato.

Si parlerà anche della simpatia nata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e del rimprovero di Eleonora Cecere agli altri compagni d'avventura.

Spazio anche a momenti di divertimento e allegria con Enzo Paolo Turchi che darà lezioni di Tuca Tuca agli inquilini.

Ad attenderci anche le prime emozioni e i commenti a caldo dei concorrenti già in gioco.

La seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

