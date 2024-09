Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 23 settembre 2024

News TV

Oggi, lunedì 23 settembre 2024 prima serata su Canale 5, in onda il terzo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto per il sesto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della terza puntata, questa sera su Canale 5

È passata una settimana dall’ingresso dei concorrenti in Casa. Da oggi le nomination cominciano a farsi serie, e, sebbene l’atmosfera generale sia ancora positiva, iniziano a emergere i primi segnali di tensione. Tuttavia, oltre ai dissapori, si notano anche i primi flirt. Shaila, Helena, Lorenzo e Javier sembrano attratti l'uno dall'altro, indipendentemente dalle dinamiche in gioco. Come si evolverà questo strano e insolito quadrilatero?

Un'attenzione particolare è rivolta a Enzo Paolo, che, fin da subito, è diventato un punto di riferimento per tutti gli inquilini.

Sorprese in arrivo per Tommaso e Javier.

Nella puntata di questa sera, dovrebbe fare il suo ingresso anche l'attore Clayton Norcross, ossia l'indimenticato interprete di Thorne Forrester di Beautiful.

L’affollatissimo televoto vede protagonisti Giglio, Ila, Jessica, Le Non è la Rai, Lorenzo, Luca, Tommaso e Yulia. Chi sarà il preferito del pubblico?

Ecco tutti i concorrenti entrati nel corso delle prima due puntate : Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, (che parteciperanno come un unico concorrente), Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta, Javier Martinez, Ilaria Clemente, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti, Michael Castorino, Iago Garcìa, Helena Prestes e Amanda Lecciso.

La terza puntata della nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta uesta sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

