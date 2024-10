Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di lunedì 28 ottobre

News TV

Oggi, lunedì 28 ottobre 2024, andrà in onda il decimo appuntamento con il Grande Fratello il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 28 ottobre 2024

Lunedì 28 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento settimanale con il Grande Fratello, il celebre reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. A supportarlo in studio, come di consueto, ci saranno Cesara Buonamici, sempre pronta a dare il suo punto di vista schietto e professionale, e Beatrice Luzzi, che arricchirà i commenti della serata con la sua esperienza. Rebecca Staffelli sarà invece impegnata a raccogliere in diretta le opinioni e i messaggi del pubblico

Il clou della puntata sarà rappresentato dal rientro inaspettato di Shaila e Lorenzo dalla Spagna. L’apparente “eliminazione” dei due concorrenti nella scorsa puntata aveva lasciato dubbi e domande tra gli inquilini, che, nel corso della settimana, hanno dato libero sfogo alle loro ipotesi e teorie su cosa fosse realmente accaduto. Stasera, finalmente, tutti scopriranno la verità e avranno modo di confrontarsi con il nuovo scenario. I riflettori saranno puntati su Helena, che in settimana ha apertamente manifestato sentimenti molto chiari per Lorenzo, e su Javier, ancora visibilmente in conflitto riguardo ai suoi veri sentimenti per Shaila. Come reagiranno alla scoperta della passione nata tra Shaila e Lorenzo? E quali reazioni susciterà il loro ritorno tra gli altri componenti della Casa?

Oltre al ritorno di Shaila e Lorenzo, questa puntata vedrà l’ingresso di una nuova concorrente che promette di portare freschezza e dinamismo nella Casa: Federica Petagna. Nota per essere stata una protagonista di Temptation Island, Federica ha recentemente chiuso un lungo fidanzamento durato ben 8 anni, una decisione che ha rappresentato una svolta per la sua vita. Ha scelto di vivere come una ventenne libera e indipendente, senza lasciarsi condizionare dalla gelosia, e ora è pronta a condividere questo nuovo capitolo con i coinquilini, regalando al pubblico momenti di confronto e, sicuramente, anche qualche discussione accesa.

Non mancheranno poi momenti di leggerezza e divertimento, con Jessica al centro di un episodio che promette risate e allegria, coinvolgendo i concorrenti in una parentesi spensierata all’interno della serata.

La tensione culminerà infine con l’attesissimo verdetto del televoto, che ha visto un confronto serrato tra ben sei concorrenti: Amanda, Giglio, Helena, Iago, Jessica e Mariavittoria. Chi riuscirà a conquistare il favore del pubblico e a salvarsi, garantendosi un’altra settimana nella Casa? E chi, invece, dovrà fare le valigie e lasciare il gioco?

La decima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5