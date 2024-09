Grande Fratello: Chi sarà il preferito tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Shaila Gatta ed Helena Prestes? I sondaggi

News TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quinto appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Amanda Lecciso, Iago Garcia, Shaila Gatta ed Helena Prestes. Chi sarà il preferito? I sondaggi.

Nella puntata di stasera il televoto non è ad eliminazione ma per stabilire chi, tra i concorrenti in nomination, è il preferito del pubblico. La concorrente al momento meno votata è Amanda Lecciso che rischia nuovamente la nomination nel corso della prossima puntata, giovedì 3 ottobre.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Iago con il 32%. Al secondo posto, Helena con 25%. Al terzo, Shaila con il 25% e al quarto Amanda con il 16%.

Sul Realy House, al primo posto si posiziona Shaila con il 35%. Al secondo posto, Iago con 28%. Al terzo, Helena con il 25%, al quarto Amanda Lecciso con il 13%

Grande Fratello: anticipazioni della puntata di lunedì 30 settembre

Questa sera, lunedì 30 settembre 2024, andrà in onda il quinto episodio del Grande Fratello, il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini, con il supporto di Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta di social media Rebecca Staffelli.

Negli ultimi giorni, l'avvicinamento tra Giglio e Yulia ha scatenato la gelosia di Jessica, che non ha nascosto i suoi sentimenti. Pur avendo sempre dichiarato che tra lei e Giglio c'era solo amicizia, Jessica ha ammesso di sentirsi ferita. La puntata regalerà poi momenti intensi: Shaila riceverà una dolce sorpresa con la visita della sua mamma, Luisa, mentre Helena, sempre più legata a Lorenzo, condividerà un racconto toccante sul suo passato difficile, vissuto tra le difficoltà della sua famiglia e le favelas brasiliane.

