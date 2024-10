News TV

Amadeus presenta la nuova versione de La Corrida: dal 9 sabato novembre in diretta su Nove

La storica baraonda de La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio, tornerà in onda a partire da sabato 6 novembre, per otto settimane in prima serata su Nove. Amadeus sarà al timone di uno dei programmi che hanno fatto la storia dello spettacolo radiotelevisivo.