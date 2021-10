Zayn Malik rompe con Gigi Hadid? Una violenta lite in famiglia sarebbe la causa

Gossip TV

Zayn Malik avrebbe attaccato fisicamente Yolanda, la madre di Gigi Hadid, dopo un alterco: il cantante si difende e nega, ma Zayn e Gigi già non vivrebbero più insieme.

La coppia Zayn Malik e Gigi Hadid traballa... e forse qualcosa di peggio. L'ex degli One Direction e la modella americana starebbero vivendo separati, pur cercando di non far mancare nulla alla loro figlia Khai, nata nel settembre 2020. Non è la prima volta che i due terminano la loro burrascosa relazione che prosegue tra alti e bassi dal 2015, ma questa volta ad alimentare la rottura ci sarebbe un episodio di violenza: Zayn avrebbe infatti attaccato la madre di Gigi, Yolanda, e quest'ultima starebbe valutando la possibilità di denunciarlo.

Zayn Malik e Gigi Hadid, la verità di Zayn sulla violenza domestica

Prima che il tribunale di Internet evochi la cancel culture e stronchi per sempre vita e carriera di Zayn, il cantante si è rivolto prima al sito TMZ, autore originario dello scoop, poi ai suoi fan sui social, per parlare prima di un'eventuale denuncia ancora non concretizzata. Sempre secondo TMZ, tuttavia, la lite, che sarebbe avvenuta la scorsa settimana, arriva dopo una separazione già avvenuta tra Gigi Hadid e Zayn Malik, risalente all'incirca a un mese fa. Selezioniamo alcuni passaggi, tenendo presente che invece l'unica dichiarazione ufficiale di Gigi sulla questione è arrivata attraverso il suo ufficio stampa, mantenendosi sul vago: "Gigi si concentra solamente sul meglio per Khai. Chiede privacy in questo momento".

Nego assolutamente di avere colpito Yolanda Hadid, e per il bene di mia figlia non ho intenzione di fornire ulteriori dettagli, spero che Yolanda ritratti le sue false accuse e si concentri su queste problematiche familiari in privato.[...]

Come ben sapete, sono molto riservato e vorrei creare uno spazio sicuro e privato intorno a mia figlia, dove tutti i miei problemi familiari non vengano messi sotto i riflettori di un palcoscenico mondiale. [...] Non accetto di contestare insinuazioni su una discussione avuta con un membro della mia famiglia. [...] Era e doveva rimanere una questione privata, ma [...] questa storia è stata “filtrata” alla stampa. Spero che le persone coinvolte mettano da parte le aspre parole pronunciate. [...] Rimarrò vigile per proteggere Khai e darle la privacy che merita.