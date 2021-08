X Factor, Lorenzo Fragola confessa: "Se avessi dovuto scegliere strategicamente avrei scelto Amici"

Gossip TV

Le nuove confessioni dell'ex vincitore di X Factor.

Lorenzo Fragola ha rotto il silenzio e, dopo una lunga pausa, è tornato a parlare della sua carriera professionale. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il giovane cantante si è lasciato andare a nuove confessioni inedite riguardanti anche la scelta di abbandonare Fedez.

La confessione inaspettata di Lorenzo Fragola

In occasione dell'uscita del suo nuovo brano estivo, Solero, Lorenzo Fragola ha rilasciato un'interessante intervista a Il Fatto Quotidiano, in cui ha parlato della scelta di lasciare Fedez come manager. "Ho detto ‘no’ molto spesso e questo atteggiamento poco accomodante ha scoraggiato sicuramente le persone a lavorare con me. Ricordo, ad esempio, che mi avevano offerto un sacco di soldi per fare la pubblicità di una macchina ‘perché non era giusto’, ho detto di no a un libro della Mondadori, mi sono staccato da un manager pazzesco come Fedez (era il suo giudice a X Factor, ndr) dopo soli 4 mesi…" ha dichiarato il cantante.

E ancora: "Insomma ho fatto delle scelte di testa mia, che evidenziavano come non avessi né voglia di denaro né di successo né di imparare. Non ho mai trovato una direzione unica, non ho mai detto a me stesso ‘voglio essere questo tipo di artista’. Insomma ho sempre vissuto in conflitto. Quindi è naturale che potessi risultare antipatico ad un team di lavoro".

Lorenzo ha poi continuato rivelando che, strategicamente parlando, gli sarebbe piaciuto fare Amici al posto di X Factor: "Se avessi dovuto scegliere strategicamente avrei scelto ‘Amici’ per diversi motivi. Un talent focalizzato sui ragazzi, Maria De Filippi supporta molto i cantanti e i ballerini sia consentendogli di conoscere produttori importanti che coinvolgendoli nella sua enorme macchina produttiva. Li rende partecipi del suo mondo e li supporta. Sicuramente una volta uscito da ‘Amici’ si ha un percorso professionale più definito. Detto questo, sono felice ed orgoglioso di aver partecipato a ‘X Factor’ che ha accolto un ragazzino con la chitarra che cantava Ed Sheeran. Nell’ottica di oggi, con il mercato discografico attuale, avrei fatto un’altra scelta".

