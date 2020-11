X Factor: il conduttore Alessandro Cattelan positivo al coronavirus

Gossip TV

Il conduttore è risultato positivo al Covid-19, lo ha annunciato lui stesso sui social, scatenando i dubbi su una possibile sospensione di X-Factor.

Proprio dopo l’inizio delle puntate live, nel pieno della nuova stagione, il programma musicale X Factor rischia uno stop. Il motivo? il conduttore, Alessandro Cattelan, ha annunciato sui social di essere positivo al coronavirus. Lo ha fatto a suo modo, con uno stile ironico e tranquillizzante, attraverso un post su Instagram.

”Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni - ha scritto su Instagram - ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. La mia compagna mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!".

La positività è stata riscontrata durante uno dei tanti controlli di routine a cui sono sottoposte le produzioni, televisive e cinematografiche. Lo aspetta a questo punto l’isolamento fiduciario, in attesa di altri tamponi, si spera presto negativi. Se il test molecolare risultasse positivo cosa accadrà? Come fare, visto che il conduttore non potrà essere presente fisicamente per condurre la seconda puntata di X Factor? L'idea di sospendere lo show non è per ora prevista dalla produzione, che sta decidendo come agire, valutando varie ipotesi. Cambio conduttore? Conduzione di Cattelan da casa, magari con Nina e Olli a gironzolargli attorno?