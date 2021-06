X Factor, Anna Pettinelli boccia la nuova edizione: “Scopiazzatura di Amici”

Gossip TV

Anna Pettinelli commenta le novità introdotte dai giudici di X Factor, ammettendo di trovare fin troppe somiglianze con Amici.

Grandi cambiamenti in casa Sky per la nuova edizione di X Factor. Dopo aver annunciato che la conduzione passerà nelle mani di Ludovico Tersigni, alle prese con la sua prima esperienza in qualità di presentatore, gli addetti ai lavori hanno svelato altre succulente rivoluzioni nel regolamento, che hanno fatto storcere il naso ad Anna Pettinelli. La professoressa di Amici, infatti, ha lanciato una frecciatina al programma, dichiarando che le novità introdotte lo fanno assomigliare troppo al talent show di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli contro la nuova edizione di X Factor

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione di X Factor, che vedrà la conduzione di Ludovico Tersigni alle prese con la sua ‘prima volta’ da presentatore. L’attore romano è carico e spera di accattivare il pubblico senza sentirsi fuori posto, così come sono carichi i giudici del talent show targato Sky. Quest’anno ritroveremo Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika, pronti a scovare il vero talento tra migliaia di giovani che si presenteranno ai provini.

Gli addetti ai lavori hanno annunciato una serie di novità decisamente fondamentali per questa edizione: non ci saranno più le categorie ma un tutti contro tutti, e ogni giudice potrà prendere chi vuole nella sua squadra. L’unica regola? Avere un duo o una band nel team per poter pareggiare i conti. Anna Pettinelli, professoressa di Amici, ha commentato decisamente negativamente le novità di X Factor. “Hai visto che hanno tolto le categorie? Fanno tutti contro tutti. È proprio una scopiazzata terribile di com’è Amici praticamente”, ha ammesso la deejay.

Del resto sono anni che i due programmi vengono costantemente paragonati e c'è da dire che alcuni talenti che a X Factor - o dopo la fine dello show - non sono riusciti ad emergere come sperato, hanno trovato invece la gloria sul palco di Amici. Un esempio? Gaia, la vincitrice della diciannovesima edizione che è volata addirittura sul palco di Sanremo.

