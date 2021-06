X Factor 2021, Ludovico Tersigni si svela e racconta perché ha scelto di allontanarsi dai Social

Gossip TV

Ludovico Tersigni è il nuovo presentatore di X Factor. Prima del debutto, l’attore parla del suo rapporto con i social.

L’annuncio del sostituto di Alessandro Cattelan al timone di X Factor ha fatto impazzire i fan del talent show targato Sky. Sarà Ludovico Tersigni a prendere le redini del programma, insieme alla giuria riconfermata composta da Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma Marrone. Prima di debuttare nel ruolo di presentatore, Ludovico parla dei suoi timori e svela un arcano che da tempo incuriosisce i suoi sostenitori.

X Factor 2021, Ludovico Tersigni confessa: “I social sono un buco nero”

Giovane, bello, simpatico e decisamente affascinante, Ludovico Tersigni ha conquistato il pubblico a colpi di serie tv targate Netflix. Le sfide per l’attore sono appena iniziate, dal momento che Sky ha deciso di scegliere Ludovico come presentatore della quindicesima edizione di X Factor. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan tutti i fan del programma erano curiosi di conoscere l’identità del nuovo conduttore e il Tersigni ha riscontrato il favore della maggioranza. Mentre la giuria è stata confermata, e sarà composta da Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, Ludovico racconta le sue sensazioni al Corriere.

“Se non fossi un po’ preoccupato, sarei a metà tra un folle e un kamikaze. Ho letto un libro di Pino Cacucci che racconta di un anarchico che rivolgendosi ai cittadini di Parma parla di paura: la paura è il motore della vostra azione, la paura vi tiene vigili. Lo penso anche io: la paura è una grande forza; voglio raccoglierla e trasformarla in energia. Per me è una prima volta, mi sto preparando meglio che posso, ma so che ci saranno degli errori, è inevitabile”, ha ammesso l’attore. Nonostante la giovane età, Ludovico si è tenuto sempre ben lontano dai social networks.

Una scelta azzardata e inconsueta, soprattuto per chi lavora nel mondo dello spettacolo, che il Tersigni ha voluto spiegare: “Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro, i social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli, finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione, cerchi sempre una nuova cosa, la foto più figa di quella che hai appena visto. Non ce la faccio, sono uno soltanto e lì ci sono troppe cose da seguire. Per chi lavora con l’immagine c’è anche il rischio di un’inflazione, ti fa perdere credibilità, ti dà in pasto a un pubblico che non ti conosce. Senza social ho la vita mia e faccio come mi pare”. Curiosi di vedere Ludovico nel ruolo di presentatore?

