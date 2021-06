X Factor 2021: Ludovico Tersigni conduttore, le parole di Giancarlo Commare

Gossip TV

Giancarlo Commare su Ludovico Tersigni: "X Factor è una macchina enorme che gli darà del filo da torcere".

Fervono i preparativi per la nuova edizione di X Factor che vedrà al timone per la prima volta Ludovico Tersigni. Una nuova esperienza per il giovane attore e star di SKAM Italia che è stata commentata dal suo collega Giancarlo Commare.

Ludovico Tersigni al timone di X Factor 2021, parla Giancarlo Commare

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor, il noto talent show di Sky Uno. Un momento d'oro per il giovane attore che, dopo aver raggiunto la popolarità con SKAM Italia e la serie Summertime, si prepara a prendere il posto di Alessandro Cattelan. A commentare il suo nuovo ruolo di presentatore ci ha pensato il collega Giancarlo Commare, con cui ha condiviso l'esperienza sul set di SKAM Italia.

Intervistato da Vanity Fair, Giancarlo ha rivelato: "Credo che si divertirà tantissimo e che saprà gestire bene la cosa. Ludovico è molto capace a intrattenere, è una persona molto divertente e stimolante. Ovviamente si tratta di una macchina enorme che gli darà del filo da torcere, quello sì". L'amatissimo attore de Il Paradiso delle Signore, ha poi continuato affermando: "Io conduttore? Mi piacerebbe, credo che mi divertirei. Quando ero piccolo costringevo i miei amici a provare sotto il caldo per realizzare degli spettacoli che conducevo io. Mi piacerebbe presentare, ma non in questo momento della mia vita. Ora preferisco fare il mio lavoro, in futuro chissà".

Giancarlo, protagonista del nuovo film Maschile Singolare insieme a Gianmarco Saurino, è tornato a parlare della sua esperienza a SKAM Italia: "Mi ha aiutato nella crescita e nella visibilità, infatti spesso ai provini già mi conoscevano, e questo era un bene. […] Dopo SKAM mi sono arrivate diverse proposte di personaggi simili a Edoardo, ma le ho sempre rifiutate. Non volevo fare la stessa cosa, ma trasformarmi il più possibile. Il mio lavoro è anche questo".

