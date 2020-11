X Factor 2020: Fedez torna sul palco con un Progetto bomba, Manuel Agnelli contro Tutti

Gossip TV

Scopriamo cosa è successo nella terza Puntata dei Live Show di X Factor, il talent show di Sky che ha visto il ritorno di Fedez sul palco.

La terza Puntata dei Live Show della 14esima edizione di X Factor ha visto l’eliminazione di Santi, al ballottaggio con Blue Phelix, e il ritorno di Fedez sul palco. Il marito di Chiara Ferragni ha presentato un progetto bomba per il settore musicale, mentre Manuel Agnelli ha perso le staffe con i colleghi della giuria.

X Factor, il progetto di Fedez che fa esplodere il Pubblico

Si chiama Scena Unita il progetto che Fedez ha presentato ieri sera, giovedì 12 novembre 2020, sul palco di X Factor. Durante la terza Puntata dei Live Show del talent show targato Sky, il rapper ed ex giudice ha annunciato di aver coinvolto più di 70 artisti, con la promessa di catturare anche Hell Raton, raccogliendo più di 2 milioni di euro da destinare ai lavoratori del mondo della musica. “Hanno partecipando gli artisti in prima persona e i brand con i quali lavoriamo… È stata una grande iniziativa di squadra ed era importante che fosse un iniziativa collettiva e di coesione”, ha raccontato Fedez mentre il pubblico è esploso in un applauso. Prima di salutare il palco, il rapper si lascia andare a qualche battuta sui giudici, e chiede a Manuel Agnelli se è ancora burbero e polemico. Il giudice assicura che durante lo show non è tutto pace e amore e, in effetti, pochi minuti prima il frontman degli Afterhours ha discusso con Emma e con Mika. Per difendere i Little Pieces od Marmalade, l’Agnelli non esita a lanciare qualche frecciatina al collega britannico, sottolineando come la band non ha bisogno di ‘tonnellate di autotune’ per poter fornire un’esibizione entusiasmante.

È guerra contro Manuel Agnelli a X Factor

Mika non è d’accordo e anche Emma Marrone ha qualcosa da rimproverare a Manuel. Il giudice ha criticato Vergo per aver lasciato il porto sicuro delle hit tormentone, che sembrano essere perfettamente calzanti con la sua personalità, per spingersi a cantare uno dei brani più famosi e amati del panorama italiano, La Cura di Franco Battiato. Agnelli sembra scioccato da questa scelta e invita Vergo a scegliere brani più adatti al suo genere musicale, mentre la Marrone si scaglia contro il collega, sostenendo che ci possa essere elasticità nella carriera di un cantante. “Sono salita sul palco di Franco Battiato due volte, ho avuto l’opportunità di duettare con lui - sono andata anche in vacanza a casa sua - è stata una battaglia vinta perché nessuno se lo aspettava da una che ha vinto Amici dieci anni fa […] Non ci devono essere paletti, basta paletti nella musica, apriamo le nostre menti e la nostra anima”, ha dichiarato la Marrone. Nel frattempo Santi e Blue Phelix non convincono totalmente i giudici di X Factor e finiscono al ballottaggio. È il cantante di Emma, amatissimo sul Web, ad avere la meglio e ad aggiudicarsi la possibilità di tornare sul palco nella prossima Puntata.

