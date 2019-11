X Factor 2019, Arisa contro Mara Maionchi: "Datti una regolata"

Gossip TV

La cantante attacca duramente sui social la discografica.

Arisa si è scagliata contro Mara Maionchi, dopo che quest’ultima, durante la terza puntata della tredicesima edizione di X Factor, ha commentato il suo brano La Notte. Un’opinione che non è affatto piaciuta alla cantante, la quale non ha perso occasione per attaccarla sui social.

Il duro attacco di Arisa a Mara Maionchi

Tutto è iniziato durante l'ultimo appuntamento di X Factor quando Lorenzo Rinaldi ha cantato La Notte, bellissimo brano di Arisa. L'esibizione del ragazzo però, non è particolarmente piaciuta alla Maionchi, che ha criticato anche la canzone considerandola 'adatta a persone depresse'. Dichiarazioni che hanno fatto letteralmente infuriare la cantante che su Instagram ha attaccato il giudice di X Factor: "Mara Maionchi dice: ‘La Notte, una canzone perfetta per una donna depressa’. Siamo tutti depressi allora, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti. Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti. La Notte è una canzone che analizza il dolore e lo sconfigge attraverso una nitida speranza: ‘La vita continuerà’. Io, noi, non siamo depressi. Siamo persone non superficiali".

"Il dolore a volte è necessario per crescere e apprezzare di più la gioia. Questi commenti non me li aspetto da te. Sei una madre, e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne. Buon lavoro. E grazie, sempre per il disturbo, mio" ha concluso Arisa.

Come reagirà Mara? I numerosi fan rimangono in attesa di una eventuale replica della discografica, che sappiamo bene avere un caratterino davvero pungente.