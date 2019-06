X Factor 13: cambia il regolamento del talent show e il ruolo della giuria

I casting della tredicesima edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan, sono ufficialmente iniziati. Gli aspiranti cantanti infatti, si sono esibiti davanti al tavolo dei giudici, che quest’anno ospita ben tre novità. Accanto alla veterana Mara Maionchi, in giuria ci sarà Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e il trapper milanese Sfera Ebbasta.

Le novità della tredicesima edizione di X Factor

Per la prima volta gli autori di X Factor hanno pensato ad una interessante novità relativa alla fase delle audizioni, nella quale i talenti in gara si esibiscono davanti ai quattro giudici e al pubblico presente in studio. Se nelle edizioni precedenti abbiamo visto che, per accedere ai BootCamp, bastava ricevere dalla giuria la maggioranza dei 'sì', quest’anno passerà allo step successivo solo chi riceverà l’unanimità di consensi: ovvero quattro su quattro. A rivelare l'indiscrezione è stato il portale BlogTv che ha anche specificato che, chi riceverà la maggioranza dei voti, non verrà eliminato ma sarà messo in stand-by e rivalutato in un secondo momento.

Intanto, continuano le polemiche nei confronti di Sfera Ebbasta, che non sembra essere gradito alla maggior parte dei telespettatori. Dopo la pubblicazione sui social dei nomi dei nuovi giudici di X Factor infatti, si era scatenata una vera e propria bufera mediatica per la scelta del trapper milanese, giudicato non all’altezza del ruolo di giudice. Una situazione che ricorda molto quella di Asia Argento, la quale poi riuscì a far ricredere il pubblico nelle prime puntate del talent show.

L'appuntamento con le auditions di X Factor è per il prossimo settembre in prima serata su Sky Uno.