Wanda Nara pubblica una foto dell'ex marito Maxi Lopez, Mauro Icardi si cancella dai social

Lo smacco procuratrice argentina all'attaccante del PSG. E' ancora crisi?

Contrariamente alle ultime dichiarazioni di Wanda Nara, non sembra affatto tornato il sereno tra la manager argentina e il calciatore del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. L'ultimo gossip sulla coppia era stato il lungo post della Nara in cui ha voluto chiarire l'attuale situazione con il marito. La coppia pare fosse vicina al divorzio in seguito al tradimento del calciatore con l'attrice e modella argentina, Maria Eugenia Suarez. A seguito però di una lettera di Icardi scritta a Wanda, la procuratrice avrebbe cambiato idea, convinta che "pur avendo tutto non ho niente se non sono con lui". E nello stesso lungo post scritto al marito, aveva concluso che "si erano scelti di nuovo liberamente".

Sembrava dunque un lieto fine ad una travagliata vicenda di coppia che per settimane li ha tenuti protagonisti dei media di tutto il mondo. Eppure, ad oggi, gli ultimi aggiornamenti parlano di una crisi irrecuperabile. Maggiori dettagli verranno sicuramente alla luce ma due nuovi elementi fanno pensare al peggio. La Nara ha pubblicato una foto dell'ex marito Maxi Lopez in compagnia della sua nuova fidanzata Daniela Christiansson e con i loro tre figli. Un vero e proprio schiaffo al calciatore che nel mentre si è cancellato dai social. Il seguitissimo profilo Instagram di Mauro Icardi è infatti disattivato da giorni e non si conoscono i motivi.

Queste la parole di Wanda Nara publbicate a dieci giorni fa su Instagram:

"Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici . Da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro".