Wanda Nara perdona Icardi e insulta l'amante che confessa tutto: "Facile per una donna incolparmi di tutto"

Gossip TV

Il tradimento del calciatore argentino archiviato con un post su Instagram. Maria Eugenia Suarez rompe il silenzio.

Wanda Nara ha perdonato il tradimento del marito Mauro Icardi. La procuratrice argentina, lo ha reso pubblico ancora una volta, su Instagram. Come è ormai noto, anche lo stesso tradimento è stato reso noto a tutto il popolo del web, mettendo la coppia al centro dell'attenzione mediatica di tutto il mondo. Ieri, Wanda, ha colto l'occasione per insultare ancora il terzo incomodo e nel mentre condividere un collage di immagini romantiche con il calciatore. "Alla mia famiglia ci penso io, alle puttane ci penserà la vita", ha scritto l'ex opinionista del Grande Fratello Vip. Più che mai concisa e diretta la 34enne argentina che punta il dito su l'unica responsabile (secondo lei), la giovane modella e attrice, Maria Eugenia Suarez.

E proprio quest'ultima ha deciso di rompere il silenzio, raccontando, senza ulteriori indugi, il momento che sta vivendo, reso un inferno dall'accanimento che sta subendo. Ecco le sue le parole:

"Scrivo queste parole per abbassare il rumore esterno delle bugie - ha scritto la Suarez in una serie di Ig Stories su Instagram - degli abusi e degli sguardi inclinati sulla costruzione di storie manipolate per essere, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica. Per molto tempo ho mantenuto il silenzio per diverse ragioni, tra cui, la principale, è la paura e l'inesperienza. Per non sapere come chiamare il livello di bugie e atrocità che si dicono per portare avanti il minuto per minuto televisivo. Quello che sta accadendo oggi si cela dietro una storia molto più grande e profonda, nella quale molte donne si sentiranno sicuramente identificate. Mi sono rapportata con uomini alle cui parole ho sempre creduto quando dicevano di essere separati o che si stavano separando e che non c'erano conflitti. Sento questa situazione come se fosse un Deja Vu infernale, quindi devo pagare con la mia reputazione questioni relative alla sfera personale di qualsiasi donna […].

E ancora:

E sembra anche che sia più facile per una donna incolparmi, per scaricare le colpe. Il costo di sostenere l'immagine di una famiglia felice lo pago io, non l'uomo che è stato irrazionale o che ha fatto uno scivolone. A questo prezzo stanno tutti bene […]. La riproduzione di quella violenza che hai ricevuto in passato, verso un'altra donna, per pulire la tua immagine, non ti rende più furba. Ci rimette solo tutti allo stesso livello […]"