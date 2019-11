Vittorio Sgarbi, lite furiosa con Vladimir Luxuria: "Hai il c***o! Eri o no un uomo?", video

Gossip TV

Feroce scontro tra il critico e l'opinionista nella decima puntata di Live- Non è la d'Urso.

Nel decima puntata di Live Non è la D’Urso, andata in onda ieri, lunedì 18 novembre in prima serata su Canale 5, il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha affrontato le cinque sfere accanto al direttore di 'Libero', Vittorio Feltri. Tra gli sferati, Vladimir Luxuria con cui Sgarbi si è scontrato dando vita ad una lite furibonda.

In una delle precedenti ospitate, il controverso critico d'arte aveva affermato che Luxuria in passato si è prostituita e, a tal proposito, l'ex parlamentare ha colto l'occasione per negare categoricamente tali affermazioni: "Quando ho sentito questa frase - ha dichiarato Vladimir - ci sono rimasta anche perché era completamente fuori contesto, poi però mi sono ricordata come ci siamo conosciuti. Erano gli anni 90, ero uscita da un locale, ero sul ponte Casilino, a due metri da casa. Si ferma questa grande macchina, il finestrino si abbassa e vedo Sgarbi che mi invita a salire in macchina e, oltre a te, c'era Eleonoire Casalegno. Siamo state prima su un set cinematografico poi abbiamo visto Roma notturna. Probabilmente Vittorio non ricorda bene e vedendomi per strada chissà che ha immaginato".

Vittorio perde quindi le staffe e replica di averlo letto in un'intervista che Luxuria aveva rilasciato al 'Corriere della Sera'. Gli animi si infiammano quando Sgarbi sbotta poco dopo: "Io ho avuto sempre grande rispetto per te, io amo i travestiti, non mi rompere il ca**o! Sei stata un uomo o no? Non mentire. Ce l’hai il caz** o no? Ce l’hai o no? Io ho sempre avuto grande rispetto di te. Io amo i travestiti, li amo e non mi rompere il caz** a me".

Nel caos generale, Vladimir invita Sgarbi a prendere una camomilla, precisando: "Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per prostituta. Del passato mio ne parlo io, tu che diritto hai di parlare di me". Senz'altro un momento tutt'altro che elegante durante la diretta del programma che ha provocato l’indignazione del pubblico che sui social ha puntato il dito anche contro Barbara D’Urso, mai intervenuta.