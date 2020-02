Vittorio Sgarbi contro Barbara D'Urso: "Una gran maleducata e sarà denunciata"

Gossip TV

Il critico d'arte torna all'attacco contro la conduttrice dopo la puntata di Live-Non è la d'Urso.

Il duro scontro fra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso, avvenuto durante l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, pare destinato a continuare lontano dalle telecamere. Con un video caricato sui social, infatti, il critico d'arte ha rivelato di avere intenzione di denunciare la conduttrice partenopea.

Vittorio Sgarbi denuncia Barbara D'Urso dopo la lite a Live-Non è la d'Urso

Nel corso dell'ultima diretta di Live-Non è la d'Urso, alcuni concorrenti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa si sono confrontati con le cinque sfere, una di queste occupata da Sgarbi. Proprio quest'ultimo si è lasciato andare a delle rivelazioni che hanno fatto letteralmente infuriare la conduttrice. Scendendo nel dettaglio, l’esperto di arte, ha rivelato che la pupa Stella Menente gli sarebbe stata raccomandata da Silvio Berlusconi: "Ce n’era una che era stata raccomandata...non so perché…Mi ha chiamato Berlusconi e mi ha detto: 'Guarda che c’è una bella ragazza', basta. Perché non lo devo dire? Mi ha detto anche di te, è una bella ragazza la D’Urso. [...] Sei peggio della Mussolini, può un uomo raccomandare una donna, porca putt**a? Mi ha detto che mi raccomandava una ragazza, saranno ca**i nostri o no? Vaffanc**o, hai rotto il ca**o. Non hai mai fatto un ca**o in vita tua. Capra, incapace".

La lite furibonda tra Sgarbi e la D'Urso ha avuto un suo seguito questa mattina quando il critico d'arte ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui parla dell’accaduto e dell’intenzione di denunciare la conduttrice partenopea: "Vengo invitato e mi mettono in una sfera, quando vedono che non prendo posizione vado sul divano con i ragazzi ospiti. La conduttrice, la signora, è maleducata ed evidentemente non in grado di condurre la trasmissione se non creando situazioni di conflitto inutile. Qualcuno mi ha raccomandato una ragazza, qualcuno mi ha detto che ci sarebbe stata una bella ragazza tra gli ospiti, basta. Su questo mi ha detto 'cafone, vai via!'. Ma come ti permetti? Ma chi sei? Vuoi imparare a condurre? Vuoi imparare la grammatica? Hai detto 'ti caccio a calci nel cu*o', io sono il tuo ospite. E insiste dicendo 'vattene, vattene, vattene!'. Berlusconi mi ha raccomandato anche te, cara D’Urso. Se non hai studiato, se non sei capace di controllarti e vuoi fare quella che moralizza il mondo, io ti denuncio perché mi hai dato nel cafone e mi hai minacciato di darmi calci nel cu*o. Un ospite non si caccia mai, impara l’educazione. Lo imparerai in tribunale. Raccomandato vuol dire che una persona è brava, studia! Cafone non lo dici ad un ospite e un ospite non lo cacci, chiaro?".

Cosa succederà ora? Al momento, la D'Urso non è più tornata a parlare della vicenda che l'ha vista protagonista insieme a Sgarbi.