Vittoria Andena, la presunta fidanzata di Fedez, smentisce la frequentazione: "Informazioni false, non lo conosco"

Gossip TV

Vittoria Andena, indicata come la nuova fidanzata di Fedez, dopo lo scoop del giornalista Gabriele Parpiglia, ha negato categoricamente affermando di non aver mai conosciuto il rapper milanese.

Vittoria Andena, indicata come la nuova fidanzata di Fedez, dopo lo scoop del giornalista Gabriele Parpiglia, ha negato categoricamente di avere una storia con lui, affermando di non aver mai conosciuto il rapper milanese.

Vittoria Andena è la nuova fidanzata di Fedez?: "Preciso che io non conosco questa persona"

Parpiglia, ieri, ha diffuso una serie di dettagli su quello che sarebbe il nuovo, travolgente amore dell'ex marito di Chiara Ferragni. "La nuova fidanzata di Fedez, è anta nel 97'si chiamerebbe Vittoria. Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna" ha rivelato il giornalista su Instagram, aggiungendo "ai sono conosciuti in Sardegna, milanese cognome della Milano bene conosciuto (ma non famosa). storia comunicata a tutte le persone vicine a lui in questo momento non facile. Vittoria è laureata in fashion marketing e ha un master in fashion e merchandising".

Il giornlista, durante una puntata di Studio 100, ha approfondito il rumor dichiarando che Fedez si è ufficialmente fidanzato con questa ragazza milanese."“Una storia seria, seria e ripartenza in amore totale”.

Dopo aver lanciato gli indizi, l'identikit è sembrato indicare una ragazza il cui nome è Vittoria Andena. Travolta dal gossip, dunque, la ragazza è intervenuta sui social, smentendo perentoriamente i rumors che la vedono protagonista in queste ultime ore:

"Sono uscite delle notizie che mi accostano ad un noto personaggio pubblico. Preciso che io non conosco questa persona e, quindi, invito immediatamente a rimuovere e a smentire tali notizie dalle testate giornalistiche. Queste false informazioni ledono gravemente la mia privacy e la reputazione mia e della mia famiglia. In mancanza, provvederò ad agire nelle competenti sedi giudiziarie. Inoltre aggiungo che io non sono fidanzata con nessuno".