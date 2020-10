Videochiamata shock di Nina Moric in cui parla Carlos: "Mio padre Corona, falso e bugiardo", Video

Gossip TV

L'ex moglie d Fabrizio Corona ha postato una lunga conversazione tra lei e il figlio che si è mostrato durissimo contro il padre.

Nella tarda serata di ieri, Nina Moric ha pubblicato un nuovo video di Carlos Maria, figlio della modella croata e di Fabrizio Corona. Quella postata tra la madre e il figlio, è un videochiamata dai contenuti davvero scioccanti che fra l'altro smentiscono le ultime accuse dell'ex Re dei paparazzi contro l'ex moglie rilasciate nell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso.

Videochiamata shock di Nina Moric in cui parla Carlos: "Mio padre, falso e bugiardo"

Io Carlos Maria, vorrei essere sincero su tutto questo. Mi sento una schifezza perché ho combinato un casino. Mio padre non ha il coronavirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io amo da morire mia mamma e darei la mia vita per lei. So che alcuni non mi crederanno e altri si, ma questo vabbè, io non sono nessuno per dirvi niente, io sono solo una persona e sono molto arrabbiato. Mi verrebbe da ammazzare tutti, ma non lo faccio perché sarei una schifezza, quindi non lo faccio, non ammazzo nessuno. Io devo solo andare avanti nella mia vita e cercare di fare del bene." Nina Moric lo interrompe e gli chiede: "Sei sotto cura psichiatrica?", Carlos risponde: “Sono sotto cura di farmaci da uno psichiatra…” lei gli chiede “tuo padre ti da psicofarmaci che non devi prendere?", lui risponde "si esatto, perché ha paura della verità”.

"Mio padre non mi vuole dire la verità, è un falso e un bugiardo, la Moric gli domanda : “perché ogni volta tu torni da lui? Per pietà e perché vorrei che cambiasse, ma non cambia, quindi è inutile”, Nina gli chiede ancora: "perché hai detto che mi hai trovato a casa per terra drogata…”, lui “per assecondare la sua verità…Io non ce l’ho con nessuno, io amo tutti". Carlos appare in uno stato confusionario mentre Nina ha ribadito che il video è stato pubblicato per una sua volontà, "senza nessun scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire la verità".