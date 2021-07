Veronica Ciardi e Sarah Nile, parla un'ex gieffina: "Cattiverie e assurdità uscite dalla bocca di una certa persona"

Gossip TV

Parla Margherita Zanatta, ex gieffina e grande amica della Ciardi.

Sulla recente querelle tra Sarah Nile e Veronica Ciardi è quasi subito caduto il sipario per la volontà della ora signora Bernardeschi - l'ex gieffina è convolata a nozze con il calciatore Federico, in forza alla Roma e alla Nazionale - di non replicare alle parole della Nile. Quest'ulima, il giorno del matrimonio della Ciardi, ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha voluto esternare tutta la grande amarezza nel non essere stata invitata alle nozze, un gesto forse che ha fatto traboccare un vaso già abbastanza colmo. Dalla parole della Nile, infatti, si evincevano altre incomprensioni nel corso di questi undici anni, precisamente dal 2009, anno in cui le due ragazze si sono conosciute nella Casa del Grande Fratello.

Veronica Ciardi e Sarah Nile, parla un'ex gieffina: "Cattiverie e assurdità uscita dalla bocca di una certa persona"

"Questa volta non me ne andrò via in silenzio - ha scritto Sarah su Instagram - Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare...Questa volta è diverso, è per sempre".

"Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa.Ho detto alla mia famiglia e a mio marito (Pierluigi Montuoro, ndr) che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire che non mi ha voluta lì con te.. Io sono trasparente, solo luce, tu tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita. "

La Ciardi, come detto, non ha replicato, ma ha solo ha defollowato Sarah su Instagram. Ad intervenire sulla questione, ci ha pensato però un'amica di Veronica, l'ex gieffina Margherita Zanatta:

In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino.

Lei è quell’amica della quale mi fido ciecamente, che c’è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita. Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui…

Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata… Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili… Lei è Vero. Semplicemente, immensa.

