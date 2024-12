Verissimo si prende una pausa: sospeso il Talk-Show di Silvia Toffanin, ecco i dettagli

Gossip TV

Verissimo si prende una pausa in occasione delle vacanze natalizie e torna a gennaio con nuove puntate su Canale 5. Nel frattempo, andranno in onda le interviste più belle di Silvia Toffanin in questa stagione con Verissimo - Le storie.

Per il periodo natalizio, Mediaset ha pensato ad un cambio di palinsesti così da permettere al suo pubblico di godere della magia del Natale senza perdere nessun nuovo contenuto. Anche Verissimo si prende una lunga pausa e il talk show di Silvia Toffanin torna in onda su Canale5 sabato 11 gennaio 2025 con nuove interviste. Nel frattempo, tuttavia, ci sono le repliche di quelle di questo anno a tenerci compagnia con Verissimo - Le Storie.

Verissimo si prende una pausa, ecco la nuova programmazione

Come ogni anno, nel periodo dedicato alle feste del Natale, Mediaset compie alcune scelte tecniche per far sì che gli spettatori possano godere del migliore spettacolo a tema natalizio, senza perdere contenuti nuovi ed esclusivi che passerebbero in secondo piano tra cenoni in famiglia e giochi da tavola con amici e parenti. Così, nell’ottica di portare nuove interviste emozionanti durante il nuovo anno, Verissimo si prende una pausa e non andrà in onda su Canale 5, tornando con le nuove puntate a partire da sabato 11 gennaio 2025. Silvia Toffanin sta riscuotendo un ottimo successo con il suo rodato talk show, anche grazie alla presenza di protagonisti internazionali, molti dei quali dal mondo delle soap che animano il pubblico di Canale 5.

Storie d’amore nate in televisione, ma anche riscatto, cronaca, momenti toccanti con grandi protagonisti del gossip e del mondo televisivo che raccontano la propria malattia o di come l’hanno superata, insomma ce ne è per tutti i gusti. La presentatrice è pronta per nuovi appuntamenti densi di colpi di scena e confessioni interessanti, ma nel frattempo si gode una meritata vacanza. Attenzione, però, Verissimo non ci abbandona completamente come nel caso dei programmi di Maria De Filippi che hanno lasciato il posto a film di Natale e soap: ecco perché.

Verissimo - Le Storie ci tiene compagnia per due settimane di fila

Le nuove puntate di Verissimo tornano su Canale 5 a partire da sabato 11 gennaio 2025, ma nel frattempo Silvia Toffanin non ci lascia soli dato che andranno in onda sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024 e sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 le interviste più belle di questa edizione, fino ad ora, con Verissimo - Le storie. Insomma, per chi vuole rivivere le emozioni di qualche mese o settimana fa, questa è un’ottima occasione, o per chi ha perso un’intervista interessante a causa di impegni personali. Nella puntata di sabato 28 dicembre 2024 sicuramente ci sarà l’intensa intervista a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip e convolata a nozze questa estate dopo lunghi anni di amore folle. Domenica 29 dicembre 2024, invece, spazio ai dolcissimi Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, anche loro una coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, che ad oggi condivide la gioia di essere diventati insieme genitori della piccola Camilla.

