Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Veronica Peparini e Andreas Muller

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 su Canale5. Nell’elegante studio del talk show, condotto da Silvia Toffanin, ci saranno tanti ospiti d’eccezione tra cui Carolina Crescentini, Andreas Muller e Veronica Peparini, Roberto Mancini e Iva Zanicchi.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 6 novembre 2021, la presentatrice incontra Francesco Renga, cantante amatissimo che ha fatto appassionare milioni di fan con i suoi brani indimenticabili. Largo alla frizzante Carolina Crescentini e a Francesca Barra, in dolce attesa e raggiante al fianco del marito Claudio Santamaria. La Toffanin incontra anche la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, direttamente da Amici. Infine, non per politica ma per parlare della sua vita e del suo percorso, Alessandro Zan ovvero l’autore del DDL Zan.

Nella puntata di domenica 7 novembre 2021, Toffanin intervista Roberto Mancini, Ct della nazionale e un'icona del calcio. Largo poi al trio de Il Volo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La presentatrice affronterà un’intervista intensa con Iva Zanicchi protagonista di “D’Iva”, lo show di Canale5 che celebra i 60 anni della sua strepitosa carriera, Infine, a Verissimo, arriva il celebre compositore Red Canzian.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.