Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 su Canale5. Nell’elegante studio del talk show, condotto da Silvia Toffanin, ci saranno tanti ospiti d’eccezione tra cui la coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, Vanessa Incontrada e Rita Dalla Chiesa.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 13 novembre 2021, la presentatrice incontra Nino D’Angelo, per la prima volta ospite del programma. Largo alla storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, rispettivamente vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e opinionista de L’Isola dei Famosi, ed ex ballerino della scuola di Amici. Infine, Toffanin incontra Simone Barlaam, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nei 50 metri stile libero.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 14 novembre 2021, ci saranno altri ospiti d’eccezione, tra cui Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, un duo inarrestabile presto in Tv insieme al timone della nuova edizione di Zelig. Silvia Toffanin intervista una signora della musica italiana ovvero la grande Patty Pravo. Spazio anche all’allegria contagiosa di Alessandra Amoroso e alla commozione con Rita Dalla Chiesa.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.