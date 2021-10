Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Raffaella Fico e Claudio Baglioni

Gossip TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 su Canale5. Nell’elegante studio del talk show, condotto da Silvia Toffanin, ci saranno tanti ospiti d’eccezione tra cui Raffaella Fico, Claudio Baglioni e Michelle Hunziker.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 30 ottobre 2021, la presentatrice incontra Nancy Brilli per un’intervista a cuore aperto, e Simona Cavallari, la protagonista della fiction di Canale5 “Storia di una famiglia perbene”. Largo, poi, al cantante e alla coppia d’oro protagonista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: i nuotatori Stefano Raimondi e Giulia Terzi. La presentatrice intervisterà anche Raffaella Fico, l’ultima eliminata della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 31 ottobre 2021, Toffanin incontra una vera e propria icona della musica italiana, che ha legato generazioni con le sue indimenticabili canzoni, ovvero Claudio Baglioni. Spazio anche a Michelle Hunziker, che torna su Canale5 al timone di All Togheter now. Rita Pavone ci terrà compagnia con esclusivi aneddoti sulla sua vita, mentre Eleonora Pedron parlerà della pubblicazione della sua toccante autobiografia.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.