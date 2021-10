Verissimo, Anticipazioni: ospiti in studio Giancarlo Magalli e Barbara Palombelli

Gossip TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che torna sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 su Canale5. Ospiti del doppio appuntamento con il programma saranno Barbara Palombelli, Francesca Neri e Gabriel Garko.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti di Silvia Toffanin

Verissimo torna su Canale5 sabato 2 e domenica 3 ottobre, con tanti nuovi ospiti. Le Anticipazioni sul talk show, condotto da Silvia Toffanin, ci rivelano che la presentatrice intervisterà Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, nuovi conduttori di Striscia la Notizia. Spazio anche a Barbara Palombelli, finita nell’occhio del ciclone per le sue affermazioni sul femminicidio durante una puntata di Forum. La Toffanin incontra Paola Egonu, capitana della Nazionale di pallavolo campione d’Europa, che ha fatto sognare milioni di italiani.

A Verissimo, il dolce racconto di Enrico Brignano con la compagna Flora Canto, che dopo aver accolto la nascita della figlia si preparano alle nozze. E ancora, Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne, che parlerà del suo atto d’amore nei confronti della sorella Federica. Nello studio di Verissimo, per il doppio appuntamento settimanale, arriva anche Francesca Neri, che ha rotto il silenzio sulla sua malattia.

La Toffanin intervisterà anche Gabriel Garko, ad un anno dal suo coming out al Grande Fratello Vip, la presentatrice Federica Panicucci e Giancarlo Magalli, per la prima volta in assoluto nello studio di Verissimo.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.