Verissimo, al via a settembre la nuova edizione condotta da Silvia Toffanin

Ecco quando partirà la nuova stagione di Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Fervono i preparativi per la nuova stagione di Verissimo. Salvo cambiamenti dell'ultima ora, il popolare salotto televisivo di Silvia Toffanin dovrebbe tornare in onda il prossimo 12 settembre 2020 con tantissime novità e sorprese che faranno compagnia a tutti i telespettatori di Canale 5.

Ecco quando tornerà in onda Verissimo

Silvia Toffanin sta per tornare in onda con Verissimo, che ha riscosso negli anni un successo incredibile. Ad essere vincente è la semplicità del format e la spontaneità che emerge dal racconto dei vari Vip. Personaggi del mondo dello spettacolo che si raccontano a cuore aperto, davanti ad una conduttrice ancora in grado di emozionarsi per le storie altrui.

Uno dei programmi più seguiti e lunghi della stagione televisiva. Quest’anno però, a causa della pandemia, Verissimo si è interrotto a marzo. Un grosso imprevisto per la Toffanin, che ha registrato le ultime puntate in studio da sola, senza pubblico. Proprio la presenza del pubblico determinerà la nuova edizione del programma. Ricordiamo, infatti, che durante il lockdown Mediaset ha deciso di mandare in onda lo spin-off della trasmissione. Verissimo-Le storie raccoglieva le interviste più belle delle varie edizioni con l’aggiunta di video messaggi in cui i vip raccontavano la propria quarantena.

Adesso la Toffanin è pronta a tornare in onda il sabato pomeriggio per tenere compagnia ai numerosi telespettatori di Canale 5. Oltre a Verissimo, ripartiranno anche i programmi di Maria De Filippi come Uomini e Donne, Amici e Tu si que Vales.