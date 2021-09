Venezia78, Mariasole Pollio non sarà presente al Festival di Venezia: "Nulla accade per caso"

Gossip TV

Mariasole Pollio non sarà presente alla 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. L'annuncio è arrivato direttamente dalla giovane attrice che ha rivelato sulla sua pagina ufficiale Instagram i motivi della sua assenza improvvisa.

Salta la partecipazione di Mariasole Pollio al Festival di Venezia

Mariasole Pollio avrebbe dovuto prendere parte alla presentazione e lancio del film La Regina di Cuori di cui è protagonista, ma le cose non sono andate come sperava. "Ciao amici purtroppo gli incidenti di percorso capitano, e quando arrivano non puoi fare altro che accettarli. Fa parte del viaggio. Non è niente di grave, state tranquilli, ma non sono proprio nella mia forma migliore. Non ho mai avuto paura di condividere le mie debolezze, sono anche quelle che mi rendono Mariasole. Volevo dirvi che mi riprendo più presto, ne sono convintissima" ha scritto l'attrice sui social.

Mariasole ha poi voluto pubblicare un nuovo post per spiegare meglio cosa le è successo e comunicare la sua assenza a Venezia78: "...non sto molto bene,ho un infezione da curare che ringraziando dio non è niente di grave (mi sento fortunatissima a poter scrivere così) ma con se mi sta portando un po’ di sintomi e ho bisogno di rimettermi. Per tanto con un dispiacere che non so neanche descrivere non potrò essere presente alla 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia. Mi sento comunque vincente perché se non fosse stato per questo piccolo intoppo ero lì già da qualche giorno… i sogni grandi come i miei comportano grandi sfide, e quando è così vuol dire che sei sulla strada giusta, avrò tanto da raccontare e questo finirà sugli aneddoti della mia (mi auguro) lunghissima carriera".

E ancora: "Non mi arrendo e recupero tutti i pensieri belli e tutte le forze perché il Festival è solo la prima delle tante cose incredibili che ci aspettano da ora in poi, e che ho in serbo per voi quest’anno. Sono sicura che io e Venezia avremo un altro tempo tutto nostro e sarà incredibile. Penso fortemente che nulla accade per caso e che un motivo più grande c’è sempre, io sono pronta ad accoglierlo!".