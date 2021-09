Venezia78, Giulia De Lellis rivela: "Non parteciperò al Festival di Venezia perché..."

Gossip TV

La nota influencer rivela i motivi della sua assenza a Venezia78.

Come ogni anno, anche la 78esima edizione del Festival di Venezia è contrassegnata dalle sfilate sul red carpet delle influencer. Tra queste non ci sarà Giulia De Lellis che, tramite delle storie su Instagram, ha spiegato i motivi della sua assenza.

Giulia De Lellis non sfilerà sul red carpet di Venezia 78, ecco perché

La 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è iniziata e con lei anche i primi red carpet. Tra i tanti look di quest’anno non si potrà ammirare quello di Giulia De Lellis, che ha annunciato sui social la sua assenza: "Un po’ tutti me lo state chiedendo e no, quest’anno non sarò a Venezia. Venezia è stata meravigliosa tutti gli anni per me, dal primo – forse era il 2016 o il 2017, non me lo ricordo neanche – però quest’anno farò qualcosa di altrettanto bello ed importante".

"Ho deciso di dare la precedenza a qualcos’altro di importante, che poi vedrete" ha spiegato la De Lellis confessando di avere in cantiere altri progetti al momento "Per me settembre è un po’ tipo gennaio, il mio anno parte a settembre. È a settembre che prendo decisioni importanti, strutturo dei progetti che magari durante l’estate avevo un po’ messo da parte. Con coraggio cerco di nutrirmi solo di buone energie, perché ho bisogno di una bella carica, di essere sempre molto motivata e sul pezzo".

Giulia non sarà l'unica a non partecipare al Festival di Venezia. Anche l'amatissima Beatrice Valli non sfilerà sul red carpet di Venezia 78 perché impegnata nel lancio della sua nuova collezione di abiti per bambini. Al suo posto, ritroveremo la sorella Ludovica.