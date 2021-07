Vanessa Incontrada e Alessandro Siani per Striscia la notizia? Cosa c'è di vero?

Gossip TV

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sono in pole position per la conduzione del celebre tg satirico Striscia la notizia. È una news attendibile? E da quando prenderebbero le redini del programma?

Uno scoop di Dagospia rivela che Mediaset e Antonio Ricci stiano per affidare la conduzione di Striscia la notizia, tg satirico che ha compiuto 33 anni, alla coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Sempre stando alla fonte, l'innesto di personaggi così popolari sarebbe anche un modo per tentare un rilancio della striscia giornaliera, che nell'ultima stagione ha accusato qualche colpo di troppo nell'audience.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada conduttori di Striscia la notizia: quando comincerà la conduzione?

A quanto sembra inoltre la coppia Incontrada-Siani dovrebbe prendere il controllo in studio di Striscia la notizia già a partire da settembre, poco dopo che l'attrice e conduttrice affiancherà Carlo Conti per i Music Awards all'Arena di Verona, spostati quest'anno al 9-10 settembre. Durante l'ultima stagione del tg satirico si sono alternati nell'ordine, a partire da settembre, Ficarra & Picone, Ezio Greggio & Enzo Iacchetti, Gerry Scotti con Francesca Manzini prima e Michelle Hunziker poi. È troppo presto per capire quanto durerà la coppia Siani-Incontrada, se confermata, ma c'è da aspettarsi che occupi come di consuetudine la prima tranche di puntate fino all'inizio di dicembre, a meno che Ricci non stia puntando a un accordo più lungo: tenendo presente gli impegni di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, appare però piuttosto improbabile.

Siani in particolare ha in cantiere il suo nuovo film da regista, Chi ha incastrato Babbo Natale, da lui interpretato con Christian De Sica, già rimandato da un anno a causa del Covid: Striscia la notizia sarebbe per lui una vetrina perfetta.