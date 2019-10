Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato a 'Vieni da me'

Gossip TV

La showgirl stellare ospite a 'Vieni da me'.

Valeria Marini ospite oggi nel talk show di Caterina Balivo 'Vieni da me' , si è lasciata andare a confidenze e racconti, a partire dalla vita privata fino alla lunga e fortunata carriera lavorativa. La showgirl stellare ha difeso nuovamente la sua collega e amica Pamela Prati dal polverone mediatico che l'ha travolta: "Quando è successo il fatto ero fuori per lavoro, sono stata via dall’Italia per più di un mese. Ma ho sempre creduto a Pamela anche prima di rivederla quest’estate. Pamela è stata plagiata, diceva cose senza un filo logico”, ha dichiarato Valeria Marini ai microfoni della Balivo - Pamela non ha la malizia di fare tutto questo: lei era assolutamente in buona fede. Lei è un’artista e mi dispiace tanto che si parli di lei solo per questa vicenda. A Pamela hanno dato un copione da seguire, non so per quale motivo. Ha pagato uno scotto assurdo, troppo alto”, ha poi ribadito la 52enne sarda. Oltre alle amicizie, Valeria ha inaspettatamente parlato anche d'amore, confessando di essere rimasta in ottimi rapporti con il suo ex fidanzato Patrick Baldassari, con il quale aveva partecipato in coppia alla prima edizione di 'Temptation Island Vip': "Io ho un ottimo rapporto con la sua famiglia e di recente abbiamo riallacciato i rapporti. Patrick è uno di famiglia per me, siamo molto amici" e, soprattutto confermando la relazione con Gianluigi Martino, con il quale la showgirl è felicemente fidanzata

"È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire", ha confessato Valeria. Gianluigi Martino lavora infatti dietro le quinte di produzioni televisive e cinematografiche. Nonostante la differenza di età - 19 anni - la Marini sembra che questa volta faccia sul serio e i due sono già andati a convivere.